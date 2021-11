Siguen aumentando los casos de variante Delta en Santa Fe

Crecen los casos de coronavirus con el predominio de la variante Delta en la provincia de Santa Fe. El secretario de Salud de la Provincia, Jorge Prieto detalló que “al día viernes tenemos 298 casos registrados; de los cuales hay 65 casos confirmados y 235 en estudio, en la cual la dominancia es variante Delta”.

Hasta la semana pasada, según datos del Ministerio de Salud de Santa Fe, 169 de esos casos permanecían activos y por lo tanto aislados. “Está en aumento”, advirtió Prieto y explicó que “tiene que ver fundamentalmente con el período corto de incubación que tiene esta variante y la alta transmisibilidad”.

Consultado sobre los grupos etarios más afectados en Santa Fe por dicha variante, profundizó: “El impacto es más seis años. Y de ahí impacta en todas las edades por igual. Esto tiene que ver con la alta contagiosidad y la alta transmisión que tiene este virus”.

Precisó que hoy “hay tres personas internadas”, aunque ninguna de ellas con variante Delta. “Las anteriores (que tuvieron Delta) y permanecieron internadas lo hicieron con síntomas leves. Lo hicieron porque tenían comorbilidades y factores de riesgo. Todos los casos que tenemos internados son esquemas incompletos (de vacunación) o personas sin vacunar”.

El funcionario insistió: “No me cansó de decir, hay que completar esquemas (de vacunación) y adherir al mega plan de vacunación para seguir pensando, recuperando disfrutando del momento que hoy estamos viviendo, sin pensar que esto ha terminado”.

Por su parte, la ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano subrayó este lunes que “si bien vemos un leve ascenso en la curva de contagios, las internaciones son muy pocas y los cuadros leves”. En esa línea, recordó: “Tenemos que seguir cuidándonos, no relajar medidas y sostener el ritmo de vacunación. Santa Fe sigue requiriendo el uso de barbijo en espacios públicos cerrados. Y pronto quienes no tengan segunda dosis puesta no podrán ingresar a determinados eventos”.

Con respecto a la decisión nacional de que en noviembre se levanten los límites de aforo en las canchas de fútbol, Prietto deslizó: “Lo va a marcar la situación epidemiológica y el porcentaje de dominancia de los casos que estamos teniendo. Nosotros pensamos que a mediados del mes de noviembre vamos a tener un gran avance en lo que hace a vacunación y se piensa que, para el mes de diciembre, con esta llegada de vacunas que estamos teniendo y de dosis disponibles, se va a alcanzar el 70% de la población vacunada con esquema completo”.

“Ahí la situación es diferente”, dijo el secretario de Salud. “Vamos a visualizar y ver qué se proyecta de ahora en más, fundamentalmente teniendo en cuenta que población vacuna la afección es leve, no requiere de tanta internación y sin duda nos va a permitir flexibilizar y seguir disfrutando; siempre y cuando seamos conscientes de que esto no ha terminado”, apuntó.

Esquema de vacunación

En el marco del mega operativo de vacunación contra el coronavirus en la provincia de Santa Fe, Martorano informó este lunes que se superaron las 5 millones de dosis aplicadas a santafesinos y santafesinas. “Esto implica que el 80% de la población en general tiene al menos una dosis; mientras que el 64% cuenta con el esquema completo”, destacó.

Asimismo, la titular de la cartera sanitaria santafesina afirmó que “en el grupo de 3 a 17 años ya estamos dentro de los 400.000 vacunados, lo cual nos diferencia de otros países que no vacunaron a sus adolescentes y niños y tuvieron una tercera ola”.

En ese marco y sobre la aplicación de una tercera dosis, Martorano explicó que “las personas que van a recibir la citación para ser inoculados son los inmunodeprimidos y mayores de 50 años pero que hayan sido vacunados con dos dosis de Sinopharm. Estamos hablando de un total aproximado de 117 mil personas y no es necesario que vuelvan a inscribirse”, aseguró.

“Por otro lado – diferenció la ministra – el refuerzo será para toda la población que haya sido vacunada con cualquier dosis y que no tenga comorbilidades. Ese refuerzo, que no es tercera dosis, probablemente se inicie en diciembre y será con una formulación de ARN Mensajero (como Moderna, Pfizer, entre otras)”.

Por su parte, el secretario de Salud, Jorge Prieto, aseguró: “Estamos a solo 250.000 personas de alcanzar el total de la población que se ha inscripto, por eso pedimos por favor que se vacunen. El avance en la vacunación nos llena de alegría y esperanzas; nos sitúa en una posición muy beneficiosa desde lo sanitario que además nos va a permitir seguir creciendo, progresando y manteniendo este nivel de aperturas. Esto sin olvidar que la pandemia no terminó y que la provincia de Santa Fe continúa sosteniendo las medidas de cuidado: uso de barbijo, distanciamiento y lavado de manos”, completó.