Sigue sin resolución la paritaria de los docentes universitarios

En diálogo con la CSC Radio, Felli comentó que la Nación se tomó su tiempo de nuevo” para resolver las paritarias de los docentes universitarios porque “lleva 14 meses para terminar con el 218 y lo que se dio entre marzo y abril como una acumulación de cifras en negro está en un total de 44 por ciento, lo cual para una inflación del 60 por ciento significa estar perdiendo un 16 por ciento”.

Lamentó que “esto es lo que el resto de las Federaciones, no Conadu Histórica a la que pertenecemos como ADUL, cerraron con el gobierno” y acotó que “esto va a golpear muy fuertemente tanto a la obra social como a los jubilados, ya que al balance de 2018 la obra social de la UNL cierra con un negativo de 18 millones de pesos”.

Recordó que “en agosto de 2018 se fue aceptando en forma parcial cifras no remunerativas y no bonificables, acumulándose en alrededor de casi el 66 por ciento” y aclaró que “hasta abril de este año, el 25 por ciento de ese 66 de cifras en negro se pasaron en blanco para cobrar en abril”.

Ante ello, definió que “la situación es muy difícil teniendo en cuenta que el Estado Nacional mantiene cifras en negro cuando a los privados se les pide que mantengan todo en blanco”.

Felli confirmó que “en la reunión del pasado miércoles los representantes del gobierno no realizaron ninguna oferta, se limitaron a escuchar la propuesta de los gremios y se pasó a un cuarto intermedio hasta el 22 de abril” y señaló que “desde Conadu Histórica se pide para la paritaria 2019 por lo menos un 35 por ciento y cláusula gatillo, y pasar al básico todo lo que todavía resta de no remunerativo y no bonificable”.

Por último, analizó que “hay rubros que no deberían ajustarse como la educación porque si en algun momento vamos a salir como país no va a ser simplemente declamándolo. Esto está pasando también en investigación, donde hay gente muy preparada que se vuelve a ir a otros países –que había sido repatriada- porque en Argentina no hay futuro. Según lo que se hace, para este gobierno la ciencia no es prioridad y no hay coherencia entre lo que se dice y lo que se hace”.