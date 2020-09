Sigue la protesta frente a la Jefatura de Policía de Rosario y no dejan salir patrulleros

Ayer, el ministro de Seguridad trató de dar respuesta al reclamo de “la familia azul” concentrada en la puerta de la Unidad Regional II en demanda de una mejora salarial y al petitorio que los gremios no reconocidos de la fuerza, Apropol y Utrapol, habían elevado al gobernador Omar Perotti horas antes. Sin embargo, la promesa de una recomposición que elevaría el sueldo inicial a la fuerza a unos 40 mil pesos no conformó a los concentrados en Ovidio Lagos al 5200, quienes montaron un campamento para pasar la noche a la espera de una propuesta superadora.

Los policías retirados y jubilados, en su gran mayoría, que llevan adelante la protesta, son representados por los abogados Gabriel Sarla y Nair Moreno. Este jueves a la mañana, en diálogo con LT8, el letrado explicó que en el petitorio que presentaron los policías “básicamente se pueden cumplir tranquilamente todos los puntos presentados. Se está pidiendo un incremento salarial que no sea en base a bonos, que lo que hace es dividir a la fuerza, se está pidiendo que no se sancione al personal activo que se acercó a apoyar la medida, un incremento de la asignación por hijo, la entrega de vivienda prometidas que no se han sido entregadas y algunas cuestiones relacionadas con las prestaciones de la obra social IAPOS”.

“Mientras tanto se mantiene la medida y los patrulleros no van a salir de Jefatura hasta que no se nos confirme la mesa de diálogo”, indicó el letrado. Además los abogados dejaron en claro el malestar que existe entre los familiares de vigilantes, policías retirados y activos a partir de los dichos del ministro Sain, quien los trató de “cachivaches”