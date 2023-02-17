Sigue este sábado el torneo de La City

Una nueva fecha de la competencia de los sábados se disputará desde las 15 en ocho canchas diferentes.
La fecha del nocturno que debía completarse el jueves fue postergada por la lluvia para el miércoles 22 de febrero.
Este sábado continúa el torneo «Richards» de La City con una gran propuesta. Aquí la programación por horarios y canchas:
|CANCHA 1
|HORA
|CATEG
|LA RENOLETA FC VS TACTICO
|15 HS
|C
|LA PELOTA NO SE MANCHA VS M. MECANICA.MS
|16 HS
|D
|LOS SIN NOMBRES VS SUPER DON OSCAR
|17 HS
|C
|TOCO Y ME VOY VS EL TORNIQUETE
|18 HS
|D
|CANCHA 2
|HORA
|CATEG
|FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA VS PANADERIA EL DELEITE
|15 HS
|A
|LOS DISTINGUIDOS VS NIUPI F.C.
|16 HS
|A
|NC NEUMATICOS VS LA SUB 21
|17 HS
|A
|GUSMA S.A. VS ESPERANZA PIEDRAS
|18 HS
|C
|CANCHA 3
|HORA
|CATEG
|UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA VAGANCIA
|15 HS
|B
|CM ELCTRICIDAD VS LA VIOLA
|16 HS
|B
|NOTTINGHAM MIEDO VS LA TRANQUERA
|17 HS
|B
|CORINTHIANS DEL NORTE VS CHS MECANICA
|18 HS
|B
|CANCHA 4
|HORA
|CATEG
|PANADERIA BRISA VS LOS JAGUARES
|16 HS
|A
|BARBERIA B&R VS LOS MINIONS
|17 HS
|A
|TALLER INTEGRAL VS BLESS ROPA URBANA
|18 HS
|C
|CANCHA 5
|HORA
|CATEG
|EL REJUNTE DE LOS F5 VS LA PUEYRRE
|16 HS
|D
|LA SCABIONETA VS AVI S.R.L
|17 HS
|D
|LA CONTRA VS ROTISERIA TODO RAPIDO
|18 HS
|E
|CANCHA 6
|HORA
|CATEG
|ALIANZA F.C. VS AGENCIA TENEFE
|16 HS
|E
|ALL PIE FC VS BIASSONI
|17 HS
|C
|INDIRECTO FC. VS AUTOSERVICIO EL FLACO
|18 HS
|D
|CANCHA 7
|HORA
|CATEG
|LA RAMADA NUTRICION VS VICTOR HUGO MUEBLES
|15 HS
|A
|LOS PIBES F.C. VS LA MANUCHO FC
|16 HS
|E
|LA MONADA VS IMPERIAL
|17 HS
|E
|FIAMBRERIA SUR VS RIO MÁS
|18 HS
|E
|CANCHA 8
|HORA
|CATEG
|LOS TIGRES VS CLAVE FUTBOL
|15 HS
|B
|LAS LATAS VS LA TERMI
|16 HS
|C
|PICO Y PALA VS LOS PIMIENTOS
|17 HS
|B
|LA CENTRALETA VS PIZZERIA SAN ANTONIO
|18 HS
|D