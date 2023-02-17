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Sigue este sábado el torneo de La City

por jose
Una nueva fecha de la competencia de los sábados se disputará desde las 15 en ocho canchas diferentes.

 

La fecha del nocturno que debía completarse el jueves fue postergada por la lluvia para el miércoles 22 de febrero.

 

Este sábado continúa el torneo «Richards» de La City con una gran propuesta. Aquí la programación por horarios y canchas:

 

 

CANCHA 1 HORA CATEG
LA RENOLETA FC VS TACTICO 15 HS C
LA PELOTA NO SE MANCHA VS M. MECANICA.MS 16 HS D
LOS SIN NOMBRES VS SUPER DON OSCAR 17 HS C
TOCO Y ME VOY VS EL TORNIQUETE 18 HS D
CANCHA 2 HORA CATEG
FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA VS PANADERIA EL DELEITE 15 HS A
LOS DISTINGUIDOS VS NIUPI F.C. 16 HS A
NC NEUMATICOS VS LA SUB 21 17 HS A
GUSMA S.A. VS ESPERANZA PIEDRAS 18 HS C
CANCHA 3 HORA CATEG
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS LA VAGANCIA 15 HS B
CM ELCTRICIDAD VS LA VIOLA 16 HS B
NOTTINGHAM MIEDO VS LA TRANQUERA 17 HS B
CORINTHIANS DEL NORTE VS CHS MECANICA 18 HS B
CANCHA 4 HORA CATEG
PANADERIA BRISA VS LOS JAGUARES 16 HS A
BARBERIA B&R VS LOS MINIONS 17 HS A
TALLER INTEGRAL VS BLESS ROPA URBANA 18 HS C
CANCHA 5 HORA CATEG
EL REJUNTE DE LOS F5 VS LA PUEYRRE 16 HS D
LA SCABIONETA VS AVI S.R.L 17 HS D
LA CONTRA VS ROTISERIA TODO RAPIDO 18 HS E
CANCHA 6 HORA CATEG
ALIANZA F.C. VS AGENCIA TENEFE 16 HS E
ALL PIE FC VS BIASSONI 17 HS C
INDIRECTO FC. VS AUTOSERVICIO EL FLACO 18 HS D
CANCHA 7 HORA CATEG
LA RAMADA NUTRICION VS VICTOR HUGO MUEBLES 15 HS A
LOS PIBES F.C. VS LA MANUCHO FC 16 HS E
LA MONADA VS IMPERIAL 17 HS E
FIAMBRERIA SUR VS RIO MÁS 18 HS E
CANCHA 8 HORA CATEG
LOS TIGRES VS CLAVE FUTBOL 15 HS B
LAS LATAS VS LA TERMI 16 HS C
PICO Y PALA VS LOS PIMIENTOS 17 HS B
LA CENTRALETA VS PIZZERIA SAN ANTONIO 18 HS D
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