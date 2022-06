Sigue el torneo «Night» en el complejo La City

Este miércoles se jugó los encuentros que estaban previstos de la primera fecha del torneo «Night» en La City. La primera se cierra el jueves desde las 20 horas.

En una noche donde la «niebla» era la estrella principal en el complejo La City y en toda la ciudad, nada impidió para que se pueda jugar y observar muchos goles. Como los que La Escarapela le propinó a V.H. Muebles por la «B». Por la misma La Scaloneta goleó a Smart y debutó con un claro triunfo.

Por otra parte partidazo entre NC Neumáticos y Capri Sillones por la «A» que terminó en «tablas». Por la misma Paprika derrotó a Palo Cruz en otro juego «bárbaro». Mientras que en la «E» Dream Team «aplastó» a Zinguería Oggier y tuvo su debut soñado.

Todos los resultados y lo que resta:

A NIGHT

PAPRIKA 2 – PALO CRUZ 1

NC NEUMÁTICOS 2 – CAPRI SILLONES 2

9 JUNIO, 2022 ATLÉTICO CAVOUR VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

9 JUNIO, 2022 MARMOLERÍA “GRAN MAR” VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM CANCHA 2

B NIGHT

SMART SUPLEMENTOS 0 – LA SCALONETA 4

LA ESCARAPELA 9 – V.H. MUEBLES 2

9 JUNIO, 2022 APUKA TUR VS CENTRAL CÓRDOBA 9:00 PM CANCHA 1

C NIGHT

9 JUNIO, 2022 CASTE BEBIDAS VS BERLÍN BARBERÍA 8:00 PM CANCHA 2

9 JUNIO, 2022 LA BOTONETA VS PARIS SAN FERNÉ 8:00 PM CANCHA 1

9 JUNIO, 2022 EMPALME F.C. VS MAYDAY 10:00 PM CANCHA 2

D NIGHT

PANADERÍA BRISA 4 – LOCURA 22 F.C. 1

GUSMA S.A. 2 – LEO ABERTURAS 0

9 JUNIO, 2022 GONELLA F.C. VS INDIRECTO F.C. 10:00 PM CANCHA 1

E NIGHT

SOBRERO MUEBLES 3 – HUMBOLDT F.C. 3

PENDEVIEJOS 1 – TODO PELOTA 1

ZINGUERIA OGGIER 3 – DREAM TEAM 7

9 JUNIO, 2022 REAL BAÑIL VS FEIJO Y LOS REYES 8:00 PM CANCHA 3