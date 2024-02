Sigue el paro de colectivos en la región

Los choferes no terminaron de cobrar el sueldo de enero y por lo tanto no prestan servicio. La medida afecta al transporte interurbano del gran Santa Fe y el urbano de la capital provincial.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) seccional Santa Fe confirmó que el paro de colectivos continuará este viernes 9 en la ciudad de Santa Fe y la región. El motivo: que los choferes no cobraron el 100% de sus salarios (sólo se les abonó el 40%). La medida afectará las líneas urbanas e interurbanas.

“Los choferes no han percibido aún el salario en su totalidad, es decir, la diferencia adeudada no se percibió (el 60% restante. Por lo tanto, la UTA seccional Santa Fe continuará con la medida de fuerza para lo que es el transporte urbano e interurbano”, dijo Marcelo Gariboldi, secretario general del sindicato.

“Tenemos la confirmación de que Fondo Compensador (unos 11.500 millones de pesos) no va a llegar, y un buen porcentaje estaba previsto para el pago de sueldos de los choferes. Al no recibirlo, no pudimos abonar la totalidad de los sueldos (sólo se abonó un 40%), y hoy el servicio está parado”, contó a la prensa santafesina Gerardo Ingaramo, presidente de la Fatap.

“Sin el Fondo, no se podría sostener el servicio, y sin otro aumento de tarifas, menos. A ello se suma el aumento salarial que está solicitando la Unión Tranviarios Automotor (UTA). El incremento solicitado por el sindicato para todo el interior del país de enero, febrero y marzo, son unos 57.000 millones de pesos. Para la provincia de Santa Fe, son 7 mil millones de pesos en tres meses. Esa plata no está”, agregó.

