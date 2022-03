SIES 107: “Estamos tratando de jerarquizar este servicio”, dijo Wagner

Tras la inauguración de ampliaciones en el edificio del SIES 107 de Esperanza, el secretario de Emergencias y Traslados de la provincia, Eduardo Wagner, destacó la importancia del rol y la labor de los profesionales del servicio. Destacaron la gestión del senador Pirola para concretar la obra.

En diálogo con el móvil de la CSC Radio, Wagner afirmó que “para el gobierno de la provincia es un honor que esto se tenga en cuenta” y recordó que “cuando hace muchos años se pensó el SIES como Sistema Integrado de Emergencia Sanitaria se pensó con una integración regional para los traslados y se obvió mucho lo que es la emergencia pre hospitalaria que es el primer eslabón que tiene el sistema de salud para atender a una persona que muchas veces queda en el domicilio sin ocupar una cama en el hospital.

En ese marco, resaltó que “el hecho de que un municipio se comprometa y se integre no es menor, hay muy pocos municipios en la provincia que están comprometidos con la emergencia pre hospitalaria, el de Esperanza es un ejemplo al igual que otros municipios de este Departamento, y el gobierno está tratando de hacer lo que corresponde”.

Al respecto, detalló: “Hemos entregado ya en este Departamento cuatro ambulancias: en Esperanza, Pilar, San Jerónimo Norte y San Carlos Centro; y eso es una muestra de que estamos en el terreno refuncionalizando el parque automotor al cual encontramos en un 30% deteriorado y abandonado. Hoy estamos poniendo ambulancias que son terapias intensivas móviles, con un recurso logístico de chofer, enfermero y médico para que la ambulancia llegue en tiempo y forma al vecino que lo necesite”.

Además, el titular de emergencias médicas de la provincia agradeció “al personal del 107 que muchas veces ha pasado desapercibido, en la pandemia se habló mucho de los hospitales públicos, de las terapias intensivas, de los respiradores y estos trabajadores eran los primeros que estaban en contacto con el enfermo Covid, e incluso arriesgando contagiarse, y también son los primeros que están en contacto con un accidentado; así que por todo esto revalorizo mucho el trabajo de estos profesionales y esto que se inaugura hoy le va a dar dignidad a los trabajadores”.

Por otra parte, sobre la realidad del sistema en general indicó que “siempre se están haciendo análisis de situación, de cómo está todo, el gobierno de la provincia compró 72 ambulancias 0km de alta complejidad que ya fueron entregadas, hay una licitación para realizar otra compra de la misma cantidad de ambulancias que van a ser distribuidas de acuerdo al análisis técnico”.

Sobre ese punto, aclaró que “la emergencia no tiene color político, entregamos las ambulancias donde se necesitan y de acuerdo a un análisis técnico. De las 72 ambulancias más de la mitad fueron entregadas a comunas y municipios que no son de la ideología o el color político de este gobierno provincial, así que donde se necesiten van a estar. Hay que evaluar si existe el recurso humano necesario –que es lo más complicado de conseguir- y evaluar si se justifica porque muchas comunas que piden ambulancias pero no tienen las herramientas para ponerla en uso”.

“Estamos tratando de jerarquizar esta Secretaría y este servicio dando también la posibilidad de que los paramédicos se puedan incorporar arriba de las ambulancias. Me parece que es hora de que tengamos en la provincia de Santa Fe un servicio pre hospitalario acorde a las grandes provincias y a las grandes ciudades porque es el primer eslabón que tiene el ciudadano ante una emergencia médica. Es clave el rol de este servicio”, concluyó.

Destacaron además el rol del senador provincial Rubén Pirola que con su equipo de trabajo desarrolló el proyecto arquitectónico de mejoras y luego gestionó en el Ministerio de Infraestructura y de Salud los fondos necesarios para concretar la obra. La misma permitirá un ámbito de trabajo adecuado para el personal con la infraestructura de servicios necesaria para estos tiempos.