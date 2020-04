Shoppings, gimnasios, peluquerías y restaurantes: los “protocolos” que planean para cuando termine la cuarentena

El camino que deberán transitar estos protocolos no es sencillo, ya que deberán ser analizados, no solo por el Ministerio de Salud de la Nación o de cada provincia, sino que además serán puntillosamente revisados por los especialistas que asesoran al Gobierno . Pero son esenciales porque constituyen el primer paso para que cada actividad pueda reiniciarse luego de la cuarentena. Los infectólogos son claros: sin protocolo de sanidad no hay posibilidad de apertura.

* Aumentar la publicidad y promoción de la opción delivery o take away (llamar por teléfono, hacer el pedido y pasarlo a buscar).