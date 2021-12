Sesiona este viernes por la mañana el Concejo Municipal

ORDEN DEL DÍA 10/12/2021

Sesión Ordinaria Nº 599 Bandera: Andrea Martínez Hora: 09:00

II) ASUNTOS ENTRADOS:

a) Nota de los Sres. Concejales al Sr. Presidente, solicitando varíe el día de la Sesión Ordinaria correspondiente al 09/12/21, realizándose esta el 10/12/21.

1) Expte. Nº 255489-C-21 Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, solicita información actualizada Ref. Tarifas de Remises y Adjtos. Expte. Nº 253449-C-20 Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, eleva nota de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social y de Presupuesto y Hacienda, solicitando información necesaria para Actualización de Valores de Tarifas de Remises, Expte. Nº 208131-C-14 Concejo Municipal, Ordenanza Nº 3811: «La tarifa de Remises se fijará contemplando valores máximos detallados en la presente Ordenanza», Expte. Nº 217523-C-15 Dirección de Compras, eleva valores de nafta súper a la fecha de 31 de marzo de 2015, Expte. Nº 231187-C-17 Concejo Municipal, eleva Ordenanza Nº 3925 «Fíjanse los Valores Máximos de las Tarifas para los Servicios de Remises en la Ciudad» y Expte. Nº 236615-C-17 Concejo Municipal, eleva nota de la Comisión de Gobierno, Cultura y Acción Social, Ref. Nota recibida de permisionarios y choferes de agencias de remises.

2) Expte. Nº 238397-T-18 Thomas Guillermo, solicita el Visado del Plano de Mensura, Urbanización y Loteo, inmueble de calle A. Castellanos Nº 211 y Adjto. Nº 252418-M-20 Agrimensora Martínez Lucrecia, solicita el Visado del Plano de Mensura, Urbanización y Loteo, propiedad de Guillermo Thomas- continuidad de expediente Nº 238397-T-18.

3) Expte. Nº 238398-T-18 Thomas Guillermo, solicita el Visado del Plano de Mensura, Urbanización y Loteo, inmueble de calle A. Castellanos Nº 187 y adjto. Nº 252419-M-20 Agrimensora Martínez Lucrecia, solicita el Visado del Plano de Mensura, Urbanización y Loteo, propiedad de Guillermo Thomas- continuidad de expediente Nº 238398-T-18.

4) Expte. Nº 260438-I-21 Instituto Municipal del Hábitat-INMUHA- Ref. Proyecto de Ordenanza en adhesión al mecanismo de “Ventanilla Única” y condonación de derechos de construcción, en virtud del próximo sorteo PRO.CRE.AR II –Línea Construcción/ Casa Propia.

5) Expte. Nº 259182-A-21 Asociación Vecinal Colonia Pujol, solicita nomenclatura urbana en Colonia Pujol.

6) Expte. Nº 198748-P-13 Agrimensor Portmann José María, solicita Autorización, Mensura, Subdivisión y Urbanización inmueble propiedad de HENRY S.A., ubicado en camino rural e/ Polter y Avda. Argentina.

7) Expte. Nº 255014-K-21 Kuchen Gustavo Rubén, Guala Guillermo, solicita aprobación de Proyecto de Infraestructura Eléctrica en predio propiedad de HENRY S.A.

8) Expte. Nº 260460-T-21 Tribunal Electoral de la Provincia de Santa Fe, eleva cómputo definitivo correspondiente a Comicios Generales del 14 de Noviembre de 2021 y nómina de distribución de los cargos.

9) Expte. Nº 260359-M-21 Müller Rodrigo Abelardo –concejal- solicita listado de todas las obras patrimoniales de la ciudad.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De vecinos de calle M. Moreno entre H. Pittier y J. Denner en la que solicitan se incluya la calle indicada en el Plan de Accesibilidad Vial Urbano.

2) De la Sra. Ana Copes en la que eleva copia de la nota que presentara ante la Intendenta Municipal, Ref. Ordenanza Nº 4123/21 Subasta Pública.

3) Del Grupo Formar en la que eleva un Proyecto de Ordenanza titulado “Creación del Consejo de Seguridad Ciudadana del Distrito Esperanza”.

4) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita desmalezado, mantenimiento continuado y carteleria en predio ubicado en intersección de calles Pringles y prolongación de calle Pujol.

5) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita desmalezado y limpieza de veredas de la Escuela Nº 1368 “Maestro Gregorio Donnet”.

6) Del concejal Víctor M. Elena, en la que comunica que no asistirá a la Sesión Ordinaria del día viernes 10-12-21, con motivo de una cirugía programada con anterioridad y atento a que se ha variado la Sesión correspondiente al día 09-12-21.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de Interés del Concejo Municipal de Esperanza, los actos, homenajes, placas, muestras, eventos históricos, deportivos y culturales, programas en diferentes medios de comunicación, documentales, y demás actividades que se desarrollen en la ciudad de Esperanza, durante el año 2022, en cumplimiento de celebrarse el 40º Aniversario de la Gesta de Malvinas.

2) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de Interés del Concejo Municipal de Esperanza, el reconocimiento a todos los médicos, enfermeros, personal de la salud, Instituciones y demás trabajadores involucrados en el marco de la lucha contra el COVID-19.

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que realice las gestiones necesarias ante el Superior Gobierno de la Provincia para que los importes de las raciones para alimento y copa de leche sean incrementados de acuerdo a los Índices de Inflación informados hasta la fecha e invite a los gremios, docentes, directivos y supervisores a que hagan lo mismo para garantizar una alimentación rica, nutritiva y equilibrada.

4) De RESOLUCIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, dé cumplimiento a la Ordenanza Nº 3912/16 sobre el REGISTRO ÚNICO MUNICIPAL DE DONANTES VOLUNTARIOS DE SANGRE Y HEMOCOMPONENTES de la Ciudad de Esperanza.

5) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que dispone la CREACIÓN DEL REGISTRO MUNICIPAL DE ARTISTAS DE LA CIUDAD DE ESPERANZA.

6) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que dispone la colocación en Plaza San Martín de esta ciudad, en el lugar exacto donde se dio lugar al primer antecedente del Matrimonio Civil en nuestro país, un monumento/monolito con placa en homenaje a la unión que se llevó a cabo en el año 1867.

7) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes, eleve un proyecto de Ordenanza a fin de incorporar a la Ordenanza Nº 3522/08, la extensión del recorrido de circulación obligatoria del Transporte de Carga al sector Norte de la ciudad y se readecue la misma a las necesidades actuales, para una mejor convivencia entre vecinos.

8) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, proceda a elaborar un Plan de Bacheo Integral y tomado de junta para las calles de la ciudad.

9) De RESOLUCIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que resuelve que el Departamento Ejecutivo Municipal, dé cumplimiento a la Ordenanza N° 3936/17 que crea en el ámbito de la ciudad de Esperanza un PROGRAMA DE CONCIENTIZACIÓN SOBRE DERECHOS Y OBLIGACIONES DE PEATONES EN EL USO DE LA VÍA PÚBLICA.

10) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes, elabore en un plazo no mayor de seis meses, un proyecto integral de restauración, remodelación y puesta en valor de “Plaza Las Carretas”, ubicada entre las calles 68- Oroño, 70- Gabarret, 101- Simón de Iriondo y 103- Belgrano. Una vez realizado dicho proyecto, el mismo deberá ser enviado a este Concejo para su aprobación, donde se realizará una Consulta Pública para validar la propuesta.

11) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, informe si existe un proyecto a desarrollarse en el sector correspondiente a calle 79- J. J. Paso, entre 86- Kreder (Ruta Prov. 70) y 92- Pasaje El Pinar, y de ser así sea elevado a este Concejo Municipal. En caso de no existir ningún proyecto a desarrollarse, elabore uno para ser ejecutado en el sector mencionado.

12) De ORDENANZA, presentado por el bloque del P.J., que regula la Gestión de Residuos Sólidos Urbanos (GIRSU) en concordancia con las normas establecidas en la Ley Nacional Nº 25916/04 y la Ley Provincial Nº 13055/09.

13) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque del P.J., que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que con intervención de la Secretaria de Promoción Social y en el marco del Programa Nacional “Municipios y Comunidades Saludables” se dé inicio las acciones de difusión para poner en conocimiento de la comunidad los alcances de la Ley Provincial 13.935/20 denominada “Derecho de Jarras”.

14) De ORDENANZA, presentado por el Bloque del P.J., que crea en el ámbito del Municipio el PROGRAMA DE VOLUNTARIADO SOCIAL.

15) De ORDENANZA, presentado por el Bloque del P.J., que establece la regulación del Servicio de Delivery en la ciudad.

16) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que reclame ante el Fiscal Regional de la I Circunscripción la participación de un representante del Municipio ante el Consejo Asesor Regional. Asimismo solicita que el Departamento Ejecutivo Municipal o su representante formule las recomendaciones en relación a las políticas de persecución penal a aplicar en la ciudad teniendo en cuenta las estadísticas y tipo de delitos que ocurren en el ámbito de la ciudad.

17) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la creación del Sistema de Información Municipal para la Prevención Comunitaria del Delito y la Violencia.

18) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea en el ámbito del Concejo Municipal la Comisión para la Redacción del anteproyecto de la Carta Orgánica Municipal para la regulación de la Autonomía del Municipio en el orden institucional, político, administrativo, económico y financiero conforme el Art. 123 de la Constitución Nacional.

19) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el “Sistema de Reparación Civil por daños y otros hechos que den lugar a reintegros que afecten al patrimonio municipal”.

20) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que implementa el “Sistema Municipal de Alarmas Comunitarias, como programa de Seguridad Urbana para la ciudad de Esperanza”.

21) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la modificación de los Arts. 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11 y 15 de la Ordenanza Nº 2841/91.

22) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la creación del “Programa Sistema de Alerta Temprana para Víctimas de Inseguridad”.

23) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea “El Consejo de Seguridad y Prevención del Delito” como Órgano Consultivo Municipal.

24) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el Programa Municipal de “Monitoreo Territorial de Niños y Adolescentes” de la ciudad de Esperanza.

25) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece la EMERGENCIA EN MATERIA DE SEGURIDAD PUBLICA EN EL ÁMBITO DE LA CIUDAD DE ESPERANZA POR EL TERMINO DE 300 DÍAS a partir de la sanción de la presente.

26) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la creación de la GUARDIA URBANA MUNICIPAL ESPERANCINA (GUME).

27) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que implementa el Programa Municipal “ESPERANZA CIUDAD CARDIOSEGURA”.

28) De DECRETO, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece la exhibición permanente en el Recinto del Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, junto a la Bandera Oficial de la Nación, la Bandera Nacional de la Libertad Civil (Ley Nº 27.134).

29) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante las autoridades que correspondan, la inclusión como beneficiario del pago del FONDO NACIONAL DE INCENTIVO DOCENTE, a los docentes del Liceo Municipal “José Pedroni” y de los Espacios de Primera Infancia dependientes de la Municipalidad de Esperanza.

30) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que establece la PROHIBICIÓN del uso, distribución, comercialización y entrega gratuita de bolsas, cubiertos, platos, vasos, revolvedores y sorbetes de plástico descartable.

31) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, para que a través del área que corresponda, proceda a realizar un estudio de factibilidad respecto a la aplicación de la Ley Nacional Nº 25.506 de FIRMA DIGITAL en relación a tramites que se realizan ante dependencias municipales.

32) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios necesarios, ante el área que corresponda para incluir la obra de ripio en el acceso a la Escuela Nº 317 Bernardo Iturraspe y donde funciona el Núcleo Rural Nº 2371, de nuestra ciudad, y realice los actos de mantenimiento correspondiente sobre la obra existente.

33) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que incorpora al pie de todos los documentos, correos y comunicaciones electrónicas oficiales de los Organismos Públicos del Departamento Ejecutivo y del Concejo Municipal, la frase “Cuidemos el ambiente, por favor, no imprima este documento si es necesario”.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 260220-I-21 Instituto Municipal del Hábitat -INMUHA- solicita Proyecto de Ordenanza de rectificación de Ordenanza Nº 2308/79 según Acta de Protocolización adjunta.