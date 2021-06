Sesiona este viernes el Concejo Municipal

Orden del Día 11/06/2021

Sesión Ordinaria Nº 588 – Hora: 09:00

II) ASUNTOS ENTRADOS:

a) Nota de los Sres. Concejales al Sr. Presidente, solicitando varíe el día de la Sesión Ordinaria correspondiente al 10/06/21 a las 9:00, realizándose esta el 11/06/21 a las 9:00.

b) Nota del Sr. Presidente, convocando a Sesión Ordinaria para el día 11/06/21 a las 9:00.

1) Expte. Nº 257095-D-21 Departamento Ejecutivo, Convenio Ejecución Obra por Administración Delegada – “Ampliación y refuncionalización del SIES 107 SAMCO Esperanza.

2) Expte. Nº 256747-P-21 Secretaría de Planeamiento, eleva proyecto de modificación del Capítulo 6 “Espacio Público y Ambiente – Veredas”, del Código Urbano Ciudad de Esperanza, Ordenanza Nº 4045/19.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, Ref. desaparición de placa conmemorativa del Hermanamiento de Esperanza “Valais/Wallis”.

2) De Cerveceros Artesanales Esperancinos, en la que elevan una nota con sugerencias y modificaciones al proyecto presentado por el edil Rodrigo Müller el pasado mes de marzo 2021.

IV) PROYECTOS:

1) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que dispone al Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con las oficinas pertinentes, eximir del pago de la TASA URBANA, a los Edificios Institucionales y Religiosos con Protección Integral y a los Edificios Privados D1 Viviendas, Comercios e Industrias con Protección Cautelar mencionados en la presente.

2) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que crea dentro de la página web oficial de la Municipalidad de Esperanza un Portal Electrónico de Información al Ciudadano sobre Compras y Contrataciones de la Administración Pública Municipal, con el objeto de fomentar la transparencia y trazabilidad de los procesos de compras y contrataciones a título oneroso, para el suministro de bienes y servicios que se requieran para el desarrollo de sus funciones.

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de la Secretaría correspondiente y teniendo lo establecido en el CÓDIGO URBANO DE LA CIUDAD DE ESPERANZA, Ordenanza Nº 4045/19- SECCIÓN 6.3 Toldos y Marquesinas- 6.3.2.1 Colocación- 6.3.2.2 Autorización- 6.3.2.3 Área “Bien de Interés Histórico Nacional”, habilite el uso de toldos móviles y de equipos de calefacción exteriores en bares, restaurantes y comercios gastronómicos, para que los mismos puedan acondicionar sus infraestructuras para los meses de otoño-invierno, adecuando los espacios exteriores con el fin de fomentar el consumo exterior mejorando las condiciones de bienestar y bajar la cantidad de consumidores en lugares cerrados, así poder funcionar cumpliendo con los protocolos correspondientes en el marco de la pandemia por COVID-19.

4) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que dispone al Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con las Áreas pertinentes evalúen la posibilidad de implementar el uso de los Reservorios y/o de las Plantas de Tratamientos de efluentes líquidos y/o de procesos industriales como sistema, cuya función permita evitar extraer agua de las napas para el servicio de riego municipal. Lo que se pretende es cuidar este recurso natural, pero continuar con el riego permanente de las calles, a fin de mejorar la transitabilidad y el estado de las mismas.

5) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, elevar a este Honorable Concejo Municipal un informe que detalle los datos personales, puesto y/o función que cumplirá cada uno de los trabajadores y trabajadoras municipales que han logrado el pase a planta permanente.

6) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que declara por parte del Honorable Concejo Municipal de Esperanza la preocupación ante la reglamentación de la Ley Nº 27.618, publicada en el Boletín Oficial del 21 de abril 2021 y reglamentada por el Poder Ejecutivo por Decreto 337/2021, publicado en el B.O. en su edición del 25 de mayo de 2021, que perjudica a millones de monotributistas en todo el país, asimismo declara por parte del Honorable Concejo Municipal de Esperanza el rotundo apoyo al tratamiento del Expediente 2422-D-2021 de la Cámara de Diputados de la Nación, Luis Mario Pastori, del bloque U.C.R.- Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones, que intenta subsanar el cronograma de actualizaciones del monotributo, para que no impacte de manera retroactiva a partir del 1º de Enero de 2021.

7) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que declara por parte del Concejo Municipal de Esperanza, su preocupación por la reglamentación de la Ley 27.618, publicada en el Boletín Oficial del 21 de abril de 2021 y reglamentada por el Poder Ejecutivo por Decreto 337/2021, publicado en el B.O. en su edición del 25 de mayo de 2021, que perjudica a millones de monotributistas en todo el país, asimismo declara por parte del Concejo Municipal de Esperanza su apoyo al tratamiento del Expediente 2422-D-2021 de la Cámara de Diputados de la Nación, donde se tramita el proyecto de ley del Diputado de la Nación Luis Mario Pastori, del bloque U.C.R.- Juntos por el Cambio de la provincia de Misiones, a fin de subsanar el cronograma de actualizaciones del monotributo.

8) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que en razón de aprobarse el Proyecto denominado “CONECTIVIDAD BARRIAL”, enmarcado en el Decreto Provincial Nº 1184/2020 mediante el cual se crea el “PLAN INCLUIR”, para realizar obras de PAVIMENTO ARTICULADO en calle 99- Sarmiento desde 58- Bosch hasta 44- Ramb, y calle 103- Belgrano desde 58- Bosch hasta 32- Humboldt, se modifique el RIPIO CON CORDÓN CUNETA a PAVIMENTO o PAVIMENTO ARTICULADO sobre calles 103- Belgrano y 99- Sarmiento, entre 58- Bosch hasta 62- Pittier, para continuar con la tipología constructiva del sector.

9) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda realice las gestiones para incorporar 99-Sarmiento desde 44-Ramb hasta 32-Humboldt en futuros planes para mejorar la transitabilidad, en razón de no estar incluidas en el proyecto denominado “CONECTIVIDAD BARRIAL” enmarcado en el Decreto Provincial Nº 1184/2020, mediante el cual se crea el “PLAN INCLUIR”, pavimento articulado sobre calles 103- Belgrano entre 58- Bosch y 32- Humboldt y 99- Sarmiento entre 58- Bosch y hasta 44- Ramb.

10) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de Interés del Concejo Municipal de Esperanza, la creación de la Federación Argentina de Deportes para Atletas con Síndrome de Down (FADASD), formalizada en nuestro país en abril de 2021 y presidida actualmente por la esperancina, Sra. Graciela “Cheli” Breques.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, de Presupuesto, Hacienda, Control y Transparencia, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, por mayoría, Ref. Expte. Nº 256705-P-21 Secretaría de Planeamiento, eleva proyecto “Conectividad Barrial – Plan Incluir”.

2) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 256469-P-21 Secretaría de Planeamiento, eleva modificación de Ordenanza Nº 4045/20 Ref. Sección 2.6-Medios de salida y comunicaciones-, Sección 2.11-Cocheras obligatorias-, Sección 6.3-Playas de estacionamiento.