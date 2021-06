Sesiona este martes de manera virtual el Concejo Municipal

ORDEN DEL DÍA 01/06/2021

Sesión Ordinaria Nº 587 – Hora 9:00

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

a) Nota de los Sres. Concejales al Sr. Presidente, solicitando varíe el día y la hora de la Sesión Ordinaria correspondiente al 03/06/21 a las 9:00, realizándose esta el 01/06/21 a las 9:00.b) Nota del Sr. Presidente, convocando a Sesión Ordinaria para el día 01/06/21 a las 9:00.1) Expte. Nº 255842-B-21 Bonvin Guillermo Javier -Concejal- Puig Mariano -Concejal-, solicitan se refuercen controles Ref. Ventas Ambulantes en la ciudad.2) Expte. Nº 256966-D-21 Departamento Ejecutivo, eleva proyecto de Ordenanza con objeto de desalentar y sancionar la organización de fiestas privadas ilegales o clandestinas en la ciudad, mientras dure la situación de Emergencia Sanitaria SARC-COV-2.3) Expte. Nº 256383-D-21 Del Sol Constructora S.A. solicita autorización Ejecución Obra Expansión Red de Desagües Cloacales/ Impulsión y Colectores Zona Oeste.4) Expte. Nº 256638-P-21 Secretaría de Planeamiento, eleva Actualización de Valores de Unidades Tributarias – Obra Plan Accesibilidad Vial Urbano – Mayo 2021.5) Expte. Nº 256577-C-21 Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, Minuta de Comunicación Nº 639: “Solicítase al D.E.M. gestione convenio con el Laboratorio de Ecología de Enfermedades (LEcEn), destinado al monitoreo de la calidad de las aguas del Río Salado y de la situación de la vida animal y vegetal en el mismo”.6) Expte. Nº 256713-C-21 Dirección de Contaduría, eleva Ejecuciones Presupuestarias de Gastos, Abril 2021.7) Expte. Nº 255733-R-21 Dirección de Rentas, eleva detalle de emisión de boletas, recaudación mensual y convenios de cuotas atrasadas, Obra Plan de Accesibilidad Vial Urbano, Febrero 2021.8) Expte. Nº 256469-P-21 Secretaría de Planeamiento, eleva modificación de Ordenanza Nº 4045/20 Ref. Sección 2.6-Medios de salida y comunicaciones-, Sección 2.11-Cocheras obligatorias-, Sección 6.3-Playas de estacionamiento.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De los Representantes del Concejo Municipal, Lic. Andrea Voelkli y Abg. Nicolás Kinen, ante el Consejo de Administración del I.T.E.C. en la que remiten copia del Acta Nº 281 correspondiente a la reunión que se efectuó el 10 de Mayo de 2021.

2) De la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, en la que reitera las actuaciones promovidas mediante la presentación de un grupo de vecinos residentes de la ciudad, Ref. Expte. Nº 1004-178802-20.

3) De la Empresa Esperanza Clean S.R.L., en la que comunica Actualización del Presupuesto por Limpieza de las Oficinas y dependencias del Concejo Municipal.

4) Del concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, que solicita reunión con el Comité de Emergencia Local, Autoridades Sanitarias, Comerciantes y/o personas o sectores interesados o afectados, a fin de debatir últimas medidas dictadas por el Gobierno Provincial respecto a la Pandemia Covid-19.

5) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan limpieza y mantenimiento de terreno ubicado entre calles Misiones, Chaco, Houriet, y Cattaneo.

6) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan limpieza, mantenimiento y vereda en esquina Noroeste de calles Sarmiento y Dr. Gálvez.

7) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita se suplante arbustos ubicados sobre vereda de la Terminal de Ómnibus, en calle Güemes entre calles San Martín y Belgrano, por árboles más frondosos que brinden sombra.

8 De la Sra. Intendente Municipal, en la que hace llegar un respetuoso saludo a los integrantes del Concejo Municipal con motivo del 160º Aniversario de su creación.

9) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita mantenimiento/reparación del pavimento y servicio de barrido en calle Laprida, entre Moreno y Rivadavia.

10) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita se autorice a vecinos de Barrio Este realizar plantación de árboles en predio comprendido entre calles Castelli, Cullen y Pje. Sargento Cabral.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe la factibilidad de colocación de estaciones solares o similar en los distintos puntos de nuestra ciudad: como son plazas, espacios de esparcimientos, edificios públicos a fin de que provean agua caliente y servicio energético para el público en general.

2) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que DECLARA por parte del Honorable Concejo Municipal de Esperanza, la adhesión al Proyecto de Declaración de la Honorable Cámara de Diputados que declara a la Actividad Física y Deporte como “Actividad Esencial” Expte. 2007-D-2021, por tener un claro beneficio para la salud de las personas que lo practican, haciendo énfasis en su esencialidad en un contexto de pandemia sanitaria por COVID-19.

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque del P.J., que solicita a LAS CÁMARAS LEGISLATIVAS DE LA PROVINCIA DE SANTA FE se dé curso favorable a los proyectos existentes relacionados con la sanción de una Ley que disponga la adhesión total o parcial de la Provincia de Santa Fe a la Ley Nacional Nº 26816/12 que dispone la “Creación del Régimen Federal de Empleo Protegido para Personas con Discapacidad”.

4) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que modifica el Art. 79) de la Ordenanza Tributaria Nº 4085/91 en lo referente al porcentaje que el Municipio cobra a las Empresas Proveedoras de Servicios con el objeto de eliminar de la boleta de Esperanza Servicios SAPEM el ítem de 6% que corresponde a uso del espacio público.

5) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que DECLARA por parte del Honorable Concejo Municipal de Esperanza, el profundo rechazo a la medida recientemente anunciada por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández, la cual establece la suspensión de las exportaciones de carne por treinta (30) días y el apoyo a las entidades agropecuarias argentinas.

6) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios para la concreción de una reunión URGENTE en la que se convoque al Comité de Emergencia Local, con invitación extensiva a Autoridades Sanitarias, Comerciantes, y/o personas o sectores interesados o afectados, y Secretarios involucrados, a los fines de debatir lo atinente a las últimas medidas dictadas por el Gobierno Provincial en lo que respecta a las nuevas restricciones por la pandemia.

7) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que declara el rechazo a las medias anunciadas por el Presidente Alberto Fernández de cerrar por un mes las exportaciones de carne vacuna y solicita el envío de copia al Sr. Gobernador de la Provincia, al Senador del Departamento las Colonias Rubén Pirola y al Presidente de la Sociedad Rural de Esperanza.

8) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que declara de Interés del Concejo Municipal, a TODAS las actividades productivas, comerciales y de servicios como ESENCIALES en el ámbito de la Municipalidad de Esperanza y solicita se envié copia al Sr. Gobernador de la Provincia, al Senador del Departamento las Colonias Rubén Pirola y a los Concejos Municipales de la Provincia.

9) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, para que por intermedio del organismo que corresponda INFORME en el plazo de 30 días hábiles acerca del cumplimiento de la Ordenanza 3762/13 en el ámbito de todas las dependencias municipales, grado de avance del convenio celebrado con la Dirección del Sistema Provincial de Archivos y la Municipalidad de Esperanza, etc.

10) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que autoriza y faculta al Departamento Ejecutivo Municipal a suscribir contratos de adquisición de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la enfermedad Covid-19 en los términos de la Ley 27.573 y sus reglamentaciones para personas con domicilio en Esperanza.

11) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque P.J., inste a los Gobernadores de las Provincias de Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos, sus respectivos Ministros de la Producción o similares, representantes de las Sociedades Rurales, a las Cámaras Frigoríficas nucleadas, a productores agropecuarios auto convocados, a Representantes Territoriales que integran las Cámaras Legislativas, a sentarse a una mesa de concertación para analizar y proponer las medidas que permitan desalentar la postura que ha tomado la Nación, respecto de la apertura de las exportaciones de carne bovina, tratando de llegar a una solución consensuada que tienda a producir más y frenar las exportaciones de carne vacuna.

12) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque P.J., que declara como Actividad Esencial a la Actividad Física, desarrollada por los gimnasios, natatorios, los centros para el mantenimiento físico-corporal (pilates – yoga), estudios de danza o afines y centros de entrenamiento y actividades en la Ciudad de Esperanza.

13) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de la Secretaría correspondiente disponga la utilización de lo recaudado en concepto de Fotomultas por los radares ubicados en Ruta 70 y 6 para ser utilizado en la compra de equipamiento sanitario para nuestra ciudad, también analice la disposición de estos recursos para ayudas económicas a los sectores económicos que hoy no pueden realizar sus actividades.

14) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que crea el Fondo de Asistencia Económica en el ámbito de la ciudad de Esperanza para atender situaciones relacionadas con la emergencia sanitaria y económica provocada por el Covid-19.

15) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que crea el Comité de Emergencia Económica para trabajar en forma conjunta, sector público y privado, en un Plan de Reestructuración Económica para articular el intercambio de información y evaluación de la situación socio-económica en función de la Emergencia Sanitaria.

16) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes se analice la posibilidad de elaborar un Plan de Reparación y Mantenimiento que contemple repavimentación y/o trabajos de bacheo, perfilado y nivelado de calles, rellanado de juntas, etc. de calle 88- Laprida entre 97- Moreno y 115- 1º de Mayo.

17) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque P.J., que declara de INTERÉS del CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA el trabajo que realiza el Centro de Medicina Comparada de FCV-UNL, sito en Esperanza, que forma parte del ICiVet-Litoral, Instituto de doble dependencia UNL-CONICET, dadas las circunstancias, su participación en las pruebas de validación de la Vacuna Sputnik VIDA.

18) De ORDENANZA, presentado por el bloque P.J., que crea, con carácter de órgano consultivo y de asesoramiento permanente del Municipio de Esperanza, en materia de formulación de políticas públicas y proyectos de importancia para el interés general de la comunidad, el ente denominado “Cabildo Abierto de la ciudad de Esperanza”.

19) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque P.J., que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que declara de INTERÉS del CONCEJO MUNICIPAL la ampliación del beneficio de Asistencia Económica de Emergencia establecido por Decreto Provincial 458/21, a otros rubros y actividades afectados por la Pandemia COVID 19, declara asimismo de INTERÉS del CONCEJO MUNICIPAL las solicitudes presentadas ante los organismos del Gobierno de la Provincia en que refieren a locales comerciales, gastronomía, gimnasios y actividades deportivas.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 254533-Y-20 Yennerich Luis Carlos, solicita aprobación proyecto de obra para alimentación eléctrica de 19 lotes propiedad de Raquel Engler de Neder y Claudia Engler de Spies.

2) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, por mayoría y minoría, Ref. Proy. de MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, eleve a este Honorable Concejo Municipal copia fiel del contrato firmado en el Mes de Abril del corriente, cuyo contenido establece retomar las obras de la Escuela de Educación Técnica Nº 644 “Gregoria Matorras” de nuestra ciudad.

3) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, por mayoría y minoría, Ref. Proy. de MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que declara de INTERÉS DEL CONCEJO MUNICIPAL, la Actividad Física, el Entrenamiento y el Deporte como Servicio Esencial.

4) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, por mayoría y minoría, Ref. Proy. de MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por intermedio del Comité Departamental de Emergencias COVID-19 o del organismo que corresponda gestione un mayor número de dosis de vacunas destinadas a nuestra ciudad y los habitantes del Departamento Las Colonias.