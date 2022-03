Sesiona este jueves el Concejo Municipal

El cuerpo creará una comisión para evaluar el arbolado público, aprobará un expediente de loteo y avalará el acuerdo entre la intendenta y Vialidad Provincial por el comodato de una motoniveladora.

Esos temas tienen dictamen en el temario de la sesión convocada para las 9 de la mañana. Hay además varios proyectos ingresados y otros representados por los ediles. Aquí el detalle:

ORDEN DEL DÍA 10/03/2022

Sesión Ordinaria Nº 601 Bandera: Sebastián Ranalletta – Hora: 09:00

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

II) ASUNTOS ENTRADOS:

1) Expte. Nº 261409-D-22 Departamento Ejecutivo, eleva Decreto Nº 16.610: “Ad- Referéndum del Honorable Concejo Municipal…” para su aprobación.

2) Expte. Nº 261011-E-22 Esperanza Servicio S.A.P.E.M. eleva Actualización de los costos de obra de tendido de red de gas natural para liquidación y/o ajustes y adjto. Nº 261047-P-22 Secretaria de Planeamiento, eleva Actualización de Valores de Unidades Tributarias -Obra Red de Gas Natural-.

V) NOTAS RECIBIDAS:

1) Del concejal Sebastián Ranalletta del bloque “Frente Renovador” en la que pone en conocimiento del Cuerpo que desde el 18 de febrero en adelante el bloque cuenta con la asesoría de Juan Carlos Sánchez, D.N.I. 32.404.503 y en calidad de asesor Ah honorem Romina Antonela Acetta, D.N.I. 32.930.280.

2) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque PRO – Juntos por el Cambio, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reparación de luminaria ubicada en calle Estrada al 1276.

3) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque PRO – Juntos por el Cambio, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan extracción de árbol ubicado en calle Lehmann Nº 2454.

4) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque PRO – Juntos por el Cambio, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan balizado y señalización de obra de calle 1º de Mayo al 3200.

5) De los familiares autoconvocados de los fallecidos por Covid de la ciudad de Esperanza, Ref. Decreto Nº 16417/21, dictado por el Departamento Ejecutivo Municipal con relación a las audiencias solicitadas para el traslado de los fallecidos del área covid.

6) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita se analice estado de dos palmeras ubicadas en calle Moreno, entre Amidroz y Pittier.

7) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita se solucione problema de acumulación de agua en intersección de calle Moreno y Oroño.

8) De Se Dice de mi- Colectiva Feminista-, Ref. Proy. de Ordenanza para la creación del Consejo Interinstitucional de Igualdad, Género y Diversidad.

9) De la médica María Florencia Benedetti, Ref. Centro Médico para la familia dotado de cuatro consultorios ubicado en calle 60- S. Denner Nº 1762, solicitud mejoramiento condiciones de transitabilidad y desagüe.

VI) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Sebastián Ranalletta, del bloque Frente Renovador, que declara de Interés del Concejo Municipal, la realización de los corsos de nuestra ciudad denominados “Carnaval de la Alegría” a realizarse los días 12 y 13 de marzo en Avda. Argentina, Barrio Unidos.

2) De DECRETO, presentado por el concejal Sebastián Ranalletta, del bloque Frente Renovador, que declara Ciudadanos Patriotas a los ex soldados conscriptos, militares y civiles Veteranos Guerra de Malvinas, nativos de la ciudad de Esperanza y haciendo el reconocimiento post mortem a aquellos que dejaron sus vidas en aras de la libertad de las Islas Malvinas ARGENTINAS.

3) De ORDENANZA, presentado por los concejales Rodrigo A. Müller, Guillermo J. Bonvin, Mariano Puig y Cristian Cammisi, del -Interbloque Juntos por el Cambio-, que dispone que el gobierno Municipal otorgue a restaurantes, comedores y servicios gastronómicos en general habilitados en el ejido municipal, las facilidades necesarias para que los mismos incluyan, en su oferta gastronómica, menús aptos para celiacos disponiendo que los mismos sean beneficiados con la excepción al Derecho de Registro de Inspección, etc.

4) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por los concejales Rodrigo A. Müller, Guillermo J. Bonvin, Mariano Puig y Cristian Cammisi, del -Interbloque Juntos por el Cambio-, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, un informe detallado sobre el servicio de riego, a saber, cantidad de camiones regadores de en servicio, personal destinado a esa función, recorridos, cantidad de camiones regadores en de servicio.

5) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por los concejales Rodrigo A. Müller, Guillermo J. Bonvin, Mariano Puig y Cristian Cammisi, del -Interbloque Juntos por el Cambio-, que declara DE INTERÉS DEL CONCEJO MUNICIPAL, denominar al torneo de la primera división de la Liga Esperancina de fútbol JUAN BAUTISTA ZUBER.

6) De ORDENANZA, presentado por el concejal Sebastián Ranalletta, del bloque Frente Renovador, en la que crea en el ámbito de la Municipalidad de Esperanza, el FORO POLÍTICO JUVENIL, dentro de la órbita de Desarrollo Social, y con destino a la elaboración de políticas públicas destinadas a jóvenes.

7) De ORDENANZA, presentado por el concejal Sebastián Ranalletta, del bloque Frente Renovador, que dispone la adhesión a la Ley Provincial Nº 13731 Prohibición del cobro de «Plus» Médico.

8) De ORDENANZA, presentado por el bloque PRO – Juntos por el Cambio, que crea el programa “La Casa de la Juventud”, como espacio de promoción social juvenil integral. El Departamento Ejecutivo Municipal deberá habilitar un espacio físico para el funcionamiento y recomienda también se estudie la factibilidad de que dicho espacio sea el Liceo Municipal “José Pedroni”.

9) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda arbitre los medios necesarios a fin de llevar a cabo una campaña de concientización respecto al uso de la ciclovía y bicisenda que comprenda a los establecimientos educativos como a la ciudadanía en general. Solicita también que a través del área pertinente y si resultare necesario revea la colocación de los soportes utilizados como señalética y en su lugar instalen carteles que indiquen las zonas afectadas.

10) De RESOLUCIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que dispone que el Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las áreas competentes dé cumplimiento a la Minuta de Comunicación Nº 603/20 que refiere a la prestación del servicio de mantenimiento de los espacios públicos (veredas) de los establecimientos educativos y clubes de nuestra ciudad a través de la Secretaría de Servicios Públicos, con la incorporación a la misma de la Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias.

11) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, envíe a este Concejo un informe sobre los avances realizados con respecto a la prestación del servicio de mantenimiento de los espacios públicos (veredas) de los establecimientos educativos y clubes de nuestra ciudad a través de la Secretaría de Servicios Públicos. Asimismo solicita que se incluya a la Facultad de Ciencias Agrarias y Ciencias Veterinarias en la Minuta de Comunicación Nº 603/20.

12) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, la confección de un Plan de Mejoramiento Integral del Cementerio Municipal que contemple: plan de reforestación en su interior; mantenimiento de espacios verdes, panteones y tumbas que no cuenten con familiares que se ocupen de su cuidado; y la reparación y mantenimiento de canillas y cestos de uso público.

13) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de INTERÉS del CONCEJO MUNICIPAL, la consagración del Templo y el Altar de la Capilla “San Pío de Pietrelcina” de Barrio Unidos. Asimismo declara el BENEPLÁCITO del CONCEJO MUNICIPAL la visita del Monseñor Sergio Alfredo Fenoy en la ciudad de Esperanza.

14) De ORDENANZA, presentado por los concejales Rodrigo A. Müller, Guillermo J. Bonvin, Mariano Puig y Cristian Cammisi, del -Interbloque Juntos por el Cambio-, que modifica el Art. 4) de la Ordenanza Nº 3810/14 Ref. Acreditación de vigencia de seguros para permisionarios de remises.

15) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de la Secretaria correspondiente informe el avance del “Programa Ilumina tu Provincia” en relación al reemplazo de las luminarias de alumbrado público, por luminaria de tecnología modernas (LDEs).

16) De RESOLUCIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Gobierno de la Provincia de Santa Fe analice los siguientes temas: incremento del beneficio a los usuarios comerciales que se encuentren al día con el pago del Impuesto sobre los ingresos brutos Art. 12 Ley 11257, impulsar una norma que exceptúe y/o disminuya el tributo del 6% Ley 7797, excepción a los usuarios del pago de la C.A.P., reducción alícuota del Impuesto de los Ingresos Brutos que paga la E.P.E. y por ende reducción al costo del servicio, etc.

17) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes elabore una campaña por la cual se promueva la reforestación especialmente de especies nativas con la colaboración de voluntarios para la plantación y a fin de crear una ciudad más verde, también solicita que mediante las oficinas competentes seleccione los espacios verdes para realizar la pertinente plantación y el cronograma donde se establezca las fechas para cada barrio.

18) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R. – Juntos por el Cambio, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes envíe un informe que detalle el destino de lo recaudado en concepto de Patente Única sobre Vehículos y analice la posibilidad que lo recaudado por la cuota extra de Patente Única sobre Vehículos, sea destinado a la repavimentación y/o trabajos de bacheo, perfilados, nivelado de calles y rellenado de juntas, etc. de calle 97- Moreno y 105- Rivadavia.

VII) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 243690-Z-18 Zequín Rosendo Alfonso, solicita informes varios para realizar regulación de Manzanas Nº 71, 72, 75 y 76 afectadas por Ordenanza Nº 3863 y adjto. Nº 243689-Z-18 Zequín Rosendo Alfonso, solicita se revea Ordenanza Nº 3994/18 Ref. Obra Cloacas en Circuito comprendido desde Manzana Nº 71 a Nº 75, Expte. Nº 202299-L-13 Landucci Enrique, solicita ampliación de Zona Urbana para urbanización del Inmueble Rural, según descripción adjunta, y certificado que permita la subdivisión del mismo, Expte. Nº 217539-M-15 Marcuzzi Alejandro Daniel comunica que ha resuelto no innovar en lo que respecta a la traza catastral del bien inmueble en calle Corrientes S/N y Expte. Nº 247747-C-19 Concejo Municipal eleva nota de las Comisiones de Gobierno, Cultura y Acción Social, y de Obras y Servicios Públicos, solicitando respuesta con relación a Permuta obrante en Expte. Nº 202299-L-19, reclamada por el Sr. Zequín Rosendo.

2) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, Ref. Expte. Nº 119533-D-05 Departamento Ejecutivo, eleva solicitud a la Dirección Provincial de Vialidad, solicitando una motoniveladora, destinada a obras y trabajos de mantenimiento y mejora de Caminos Rurales y adjto. Nº 140117-O-08 Dirección de Obras Pcas. y Municipales, se realice un nuevo contrato con la Dirección Provincial de Vialidad, por el uso de la motoniveladora marca TIANGONG TY 160 G Nº 69335470 – Nº Chasis 126.

3) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, por mayoría, Ref. Proy. de ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que crea en el Ámbito de la Municipalidad de Esperanza una “COMISIÓN EVALUADORA DEL ARBOLADO PÚBLICO”, dependiente de la Secretaría de Servicios Públicos. Deberá estar conformada por un representante del INTA, un representante de la Facultad de Ciencias Agrarias (FCA), un Guarda fauna Honorario de la Provincia de Santa Fe y por miembros de organizaciones de forestación locales. Tiene por objeto proteger, preservar y resguardar el Medio Ambiente de la Ciudad de Esperanza a través de la implementación de una política ecológica racional de arbolado público.