Sesiona este jueves el Concejo Municipal

Aquí el temario oficial adelantado desde el Poder Legislativo local:

ORDEN DEL DÍA 04/11/2021

Sesión Ordinaria Nº 596 Bandera: Martín O. Franconi – Hora: 8:00

II) ASUNTOS ENTRADOS:

1) Expte. Nº 257837-C-21 Concejo Municipal de la ciudad de Esperanza, Minuta de Comunicación Nº 648: “Solicitase al D.E.M. informe acerca del cumplimiento de la Ordenanza Nº 3762/13…”.

2) Expte. Nº 259178-G-21 Agrimensor Girolimetto Javier Sebastián, solicita el visado del Plano de Mensura para modificación de estado parcelario y prolongación de calle Colon, inmueble propiedad de Esther Mottier de Ponce Aragón.

3) Expte. Nº 254850-C-20 Secretaría de Cultura y Deportes, solicita adhesión a los trayectos educativos con Reconocimiento Ministerial, para instrumentar en el Liceo Municipal a partir del año 2021.

4) Expte. Nº 259857-D-21 Departamento Ejecutivo, eleva proyecto de Ordenanza que propone ajuste de Erogaciones Corrientes del Ejercicio 2021.

5) Expte. Nº 251318-P-20 Agrimensor Portmann José María, solicita el visado de Planos de Mensura – Urbanización y Loteo, propiedad de Carina A. Donnet de Miserez y Otra – Gabriela Carina Montú y Otros.

6) Expte. Nº 256290-B-21 Bessone Sebastián Alberto, solicita aprobación de proyecto, cómputo y presupuesto para realizar electrificación de loteo propiedad de Gabriela Montú, Gladys Martin y Carlos Beckmann, y de María Bircher y Carina Donnet.

7) Expte. Nº 258832-I-21 Instituto Municipal del Hábitat- INMUHA- Ref. Proyecto de expansión de red de agua potable en loteo Construcciones del Interior.

8) Expte. Nº 259467-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal-, solicita informe Ref. poda indiscriminada y extracción de árboles en la ciudad.

9) Expte. Nº 259465-B-21 Bonvin Guillermo Javier -Concejal- y Puig Mariano -Concejal-, solicitan informe Ref. talado de especie arbórea Palo Borracho ubicado en intersección de calles Laprida y Maipú.

10) Expte. Nº 259680-M-21 Martínez Norma Andrea -Concejal-, solicita periodicidad de riego en calle Estrada, desde Pringles hasta Soler.

11) Expte. Nº 259648-O-21 Secretaria de Obras Públicas, eleva Actualización de Valores de Unidades Tributarias -Obra Agua Corriente-.

12) Expte. Nº 259650-O-21 Secretaria de Obras Públicas, eleva Actualización de Valores de Unidades Tributarias -Obra Cloacas-.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita colocación y reparación de luminarias en calle Felicia desde Simón de Iriondo hasta Rivadavia, calles Belgrano y Rivadavia, desde Felicia hasta Pilar.

2) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita extracción de árbol ubicado en vereda de calle Zeballos Nº 2183, por obstrucción de entrada a garage.

3) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicita revisión de la obra de pavimento realizada en sector de calles Zeballos y Mitre.

4) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que eleva detalle de calles solicitadas por vecinos de la ciudad, para ser incluidas en nuevo Plan de Accesibilidad Vial Urbano 2021.

5) De los Choferes y Permisionarios de remises de la ciudad en la que solicitan una reunión para tratar la tarifa de remis vigente.

6) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reductores de velocidad en calle López y Planes, entre Maradona e Italia.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, evalúe mediante el o las áreas que correspondan, la factibilidad de celebrar un convenio de cooperación y/o colaboración con la E.E.T.P. Nº 455 “Gral. Don José de San Martín”, para mejorar el estado y/o colaborar con el mantenimiento del lago artificial del Parque de la Agricultura, de nuestra ciudad.

2) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que junto al Directorio de la Caja analice la posibilidad de modificar el Inc) 3) Art. 7, de la Ordenanza Nº 3833/14, para disminuir el porcentaje que se detrae a los jubilados municipales, que se acogieron al Régimen de Jubilación hasta Categoría 15 inclusive, equiparándolos a lo establecido en el segundo párrafo del mencionado artículo.

3) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que modifica el Art. 7) El fondo de la CAJA MUNICIPAL DE PREVISIÓN SOCIAL DE ESPERANZA se formará de la siguiente manera: 2) Con el aporte mensual de los afiliados en actividad, que contribuirán con el 17 % del total de sus remuneraciones. En el caso del personal identificado en el Art. 2) inc. c), el aporte se realizará sobre el 100 % del total de remuneraciones que por todo concepto perciban, de la Ordenanza Nº 3833/14.

4) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que ADHIERA a la Ley Nº 26892/13 Promoción de la Convivencia y el Abordaje de la Conflictividad Social en las Instituciones Educativas, y CREA el “PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE LA VIOLENCIA Y EL ACOSO ESCOLAR”, dependiente de la Secretaría de Promoción Social del Municipio.

5) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda gestione de manera urgente la entrega de repelente para insectos, producto que ha sido desarrollado por el Laboratorio Industrial Farmacéutico Sociedad del Estado (LIF S.E.), para ser entregado a los vecinos de la ciudad.

6) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes informe sobre los avances de la Minuta de Comunicación Nº 619/20, respecto de: Si el terreno ubicado en calle 69- Saavedra Lamas, entre 100- Avenida Córdoba y 104- Lehmann, el dominio del mismo pertenece al municipio, y que en el caso que lo fuere se analizara la posibilidad de desarrollar un lugar de recreación para uso de los vecinos con la infraestructura adecuada.

7) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas competentes gestione la creación de una “Campaña de Fortalecimiento de Comercios de Barrio”, cuyo fin fundamental sea incentivar, fomentar y alentar el consumo en los comercios de cercanía, a través del slogan “Comprá en tu barrio”.

8) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda intensifiquen los controles de velocidad del transporte inter urbano de pasajeros, por las calles internas y céntricas de nuestra ciudad, principalmente en aquellos sectores cercanos a establecimientos educativos y deportivos, donde mayormente se movilizan en bicicletas niños y adolescentes.

9) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, la construcción y/o instalación de baños públicos en las plazas y parques de nuestra ciudad que no cuenten con este servicio y asimismo solicita el mantenimiento de los sanitarios existentes en los espacios públicos y la apertura de estos en aquellos horarios en que normalmente concurren los visitantes, sobre todo los fines de semana.

10) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín” y el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que declara por parte del HONORABLE CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA, la extrema preocupación por la situación que atraviesa el Jardín Nº 59 “María Paciencia Marietán de Grenón” de la Ciudad de Esperanza debido al traslado de cargos docentes hacia la localidad de Rafaela y la consiguiente reducción del nivel que poseía como establecimiento educativo ocasionando un perjuicio hacia toda la comunidad educativa del mismo.

11) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que realice las gestiones correspondientes ante ENACOM sede Santa Fe para que gestione la aplicación del “Programa Conectando con Vos” en la ciudad de Esperanza con destinatarios preferenciales a los Clubes y Centros de Jubilados, Asociación de Bomberos Voluntarios, Beneficiarios del Programa “Conectar Igualdad” y Clubes de Barrio de la ciudad.

12) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la instalación de un CARTEL de Letras Corpóreas con el nombre de ESPERANZA en los accesos a nuestra ciudad de las distintas rutas provinciales que atraviesan el ejido urbano. Cada letra tendrá una medida mínima aproximada de 1,50 (uno con cincuenta) metros de altura.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 259116 Fux Mauricio Andrés, solicita autorización corrimiento de línea en la vía pública – Esquina de calles Maurer y Pueyrredón.

2) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 259276 Ingeniero Civil Gómez Agustín Rodolfo, solicita aprobación de Proyecto, Cómputo y Presupuesto para realizar tendido de red de cañería de agua corriente en inmueble propiedad de Esteban Gross.