Sesiona este jueves el Concejo Municipal

Aquí el detalle del temario a considerar en la sesión de este jueves:

ORDEN DEL DÍA 19/08/2021

Sesión Ordinaria Nº 591 – Hora: 09:00

I) LECTURA DEL ACTA ANTERIOR

IV) PROYECTOS:

1) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el PROGRAMA PARA LA RECUPERACIÓN POST-PANDEMIA DE LA ECONOMÍA LOCAL.

2) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que declara la URGENTE NECESIDAD que en la ciudad de Esperanza el Ministerio Público de la Acusación designe un nuevo cargo de Fiscal, para que desempeñe sus tareas en el ámbito de la UF 152 (Departamento Las Colonias).

3) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que proceda en el Cementerio Municipal a través del área que corresponda: a) construcción de nuevos sanitarios en la parte posterior del Cementerio Municipal (Ingreso Sector Oeste), b) colocación de ripio sobre calle Jujuy entre las calles Antonio Morandín y calle Antártida Argentina y c) reemplazo de las escaleras móviles que se encuentran en las galerías para acceso a los nichos en altura.

4) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, arbitre los medios necesarios para la reparación de las ciclovías situadas sobre Ruta Provincial Nº 70, (Padre Kreder) entre calles Avenida Hohenfels hasta calle Juan Jacob.

5) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios necesarios para el mejoramiento y la reparación de la calle de ripio G. Lehmann, entre calles Vélez Sarsfield y Ruta Nº 6.

6) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que arbitre los medios necesarios para la colocación de tejidos protectores (doble), en la cancha de futbol que se encuentra en Pasaje Gianelli, del lado Norte, entre calles Saavedra Lamas y M. Hohenfels de nuestra ciudad.

7) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que prohíbe las pintadas, pegadas de afiches en monumentos, edificios públicos, plazas, paseos, señales de tránsito y todo obro bien de propiedad pública, autoriza la colocación de carteles políticos en las columnas de alumbrado público propiedad de la Municipalidad de Esperanza. Dispone también que en las propiedades privadas, previa autorización por escrito de los propietarios frentistas, se podrá realizar pintadas y colocación de carteles, etc.

8) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que junto a las oficinas pertinentes procedan a realizar y/o encargar estudios de factibilidad técnica y económica a los fines de incorporar luminarias alimentadas por energía solar en Sectores delimitados de la ciudad, como ser en avenidas principales, espacios verdes públicos y/o en cualquier otro sector que se considere adecuado. Asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, junto a las oficinas pertinentes evalúen la factibilidad técnica y económica de incorporar estratégicamente en las paradas de colectivo, y también en otros puntos estratégicos de nuestra ciudad y de concurrencia masiva de gente, centrales de carga de teléfonos móviles alimentadas por energía solar, y la de alimentar la semaforización y cámaras de videovigilancia de nuestra ciudad con energía solar.

9) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de INTERÉS del CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA la CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA que llevará a cabo ALCEC ESPERANZA, representación de LALCEC ARGENTINA, entre los días 6 y 9 de setiembre de 2021, con la intervención del MÓVIL LALCEC-AVON, que se instalará en la sede de la Institución, sita en Lehmann 1732 de Esperanza.

10) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque del P.J., que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, gestione ante los organismos educativos pertinentes, MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA PROVINCIA Y SUPERVISIÓN DE EDUCACIÓN PRIMARIA REGIÓN III, la satisfacción de las siguientes necesidades prioritarias del JARDÍN DE INFANTES Nº 59 “MARÍA PACIENCIA M. DE GRENON” de la ciudad de Esperanza: se disponga la creación de una nueva sala para alumnos de 4 años turno tarde, la creación de un cargo de Vice-Dirección a los efectos de completar el Equipo Educativo del Establecimiento y se revea la disposición del ingreso y egreso de los niños al Jardín, que actualmente es compartida con alumnos de la Escuela Primaria 314, diseñando una entrada independiente.

11) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el bloque del P.J., en la cual el CONCEJO MUNICIPAL DE ESPERANZA expresa su enérgico repudio a las ofensivas declaraciones de la candidata a Diputada por el PRO Sabrina Ajmechet, directamente relacionada con la presidenta del PRO Patricia Bullrich, quien ha manifestado su total desprecio por la Soberanía Nacional, por nuestras Islas Malvinas, usurpadas por el Reino Unido y por todos los héroes que cayeron en su defensa.

12) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que crea en el ámbito de la Municipalidad de Esperanza el Plan de Vivienda Social-Familiar “FORTALECER”, el cual tendrá por objetivo la construcción de 64 viviendas dúplex. El Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con las Áreas pertinentes determinará el terreno para el asentamiento de las viviendas.

13) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante quién corresponda la colocación de un Semáforo con temporizador de cuenta regresiva y/o segunderos regresivos en la intersección de calles 105- Rivadavia y 128- Soler, con el fin de agilizar el mismo, reducir accidentes y siniestros viales.

14) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que eleve al Superior Gobierno de la Provincia la petición para su incorporación en el Presupuesto Provincial 2022 de un PROYECTO que contemple la CONSTRUCCIÓN de un Centro Hospitalario Modelo de mediana complejidad donde hoy se emplaza el Hospital SAMCo Dr. Daniel Alonso Criado de la ciudad de Esperanza.

15) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, se gestione la implementación de un Plan Integral de Mejoramiento Barrial, para ser ejecutado en Barrio La Orilla, en el sector comprendido por las calles 04- Helvecia, 101- Simón de Iriondo, 12- Felicia y 105- Rivadavia que contemple: accesibilidad, iluminación, apertura de calles y mayor periodicidad en la recolección de basura.

16) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, eleve un informe a este Concejo que detalle: talleres que en la actualidad se dictan tanto en el Liceo Municipal como en los diferentes barrios de nuestra ciudad, lugares en los que desarrollan, tiempo de duración y presupuesto asignado en forma diferenciada, y listado de docentes contratados a tal fin.

17) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, gestione ante el Gobierno Provincial lo solicitado en la Minuta de Comunicación Nº 597/20, referente a espacio para depósito de vehículos secuestrados o siniestrados, sugiriendo el predio donde se emplaza la Subcomisaría 19 de Barrio La Orilla. Asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal que realice las gestiones para llevar a cabo la compactación de los vehículos depositados en este espacio y que lo producido de la misma sea utilizado para realizar mejoras en el lugar, y se vea de trasladar la Revisión Policial Vehicular al predio mencionado.

18) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, a través de las Secretarías correspondientes, realice la Puesta en Valor del espacio del Parque de la Tradición “José Hernández” ubicado en la intersección de las calles 06- San Lino y 105- Simón de Iriondo que se encuentra en total estado de abandono.

19) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que crea el “Plan de Erradicación de Microbasurales” en el ámbito de la Ciudad de Esperanza, para la promoción, implementación y realización de acciones directas tendientes a la limpieza de los existentes y el impedimento en la conformación de los nuevos.

20) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de la Secretaría correspondiente gestione la colocación de señalética y reductores de velocidad en calle 72- Alem entre calles 85- Janssen y 91- Crespo.

21) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que en conjunto con las oficinas pertinentes evalúe la posibilidad de afectar a las clínicas y centros de salud que se encuentren dentro del perímetro que comprende el Sistema de Estacionamiento Medido Inteligente (SEMI). Asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con las oficinas, se revisen todas aquellas dársenas que se encontraban afectadas en otros sectores de la ciudad y que hoy no tienen más utilidad.

V) DICTÁMENES:

1) De las Comisiones de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, de Presupuesto, Hacienda, Control y Transparencia, y de Obras, Servicios Públicos y Ambiente, Ref. Expte. Nº 256724-S-21 Dirección de Seguridad y Orden Público, eleva proyecto- “Programa Movilidad Urbana de Ciclo Inclusión”.

2) De la Comisión de Gobierno, Legislación, Cultura y Seguridad, Ref. Expte. Nº 258261-C-21 Caja Municipal de Previsión Social, eleva copia de Convenio de Reciprocidad entre la Secretaria de Seguridad Social y este Organismo Previsional.