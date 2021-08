Sesiona este jueves el Concejo Municipal

ORDEN DEL DÍA 05/08/2021

Sesión Ordinaria Nº 590 – Hora: 09:00

II) ASUNTOS ENTRADOS:

1) Expte. Nº 257238-O-21 Secretaria de Obras Públicas, eleva Actualización de Valores de Unidades Tributaria -Obra Agua Corriente-.

2) Expte. Nº 257451-M-21 Martínez Norma Andrea- Concejal- solicita reparación y colocación de luminarias en calle Alem, entre Rivadavia y 1º de Mayo.

3) Expte. Nº 257237-O-21 Secretaria de Obras Públicas, eleva Actualización de Valores de Unidades Tributaria -Obra Cloacas-.

4) Expte. Nº 257326-B-21 Bonvin Guillermo Javier -Concejal-, Puig Mariano -Concejal- Ref. Desaparición de placa conmemorativa del hermanamiento de Esperanza “Valais/ Wallis”.

5) Expte. Nº 255602-S-21 Dirección de Seguridad y Orden Público, eleva proyecto de Ordenanza Ref. Prohibición de circulación de vehículos con escapes antirreglamentarios y/o cualquier artefacto que provoque contaminación acústica.

6) Expte. Nº 257783-C-21 Dirección de Contaduría, eleva Ejecuciones Presupuestarias de Gastos, Junio 2021.

7) Expte. Nº 258261-C-21 Caja Municipal de Previsión Social, eleva copia de Convenio de Reciprocidad entre la Secretaria de Seguridad Social y este Organismo Previsional.

8) Expte. Nº 252722-I-20 Instituto Municipal del Hábitat- INMUHA- solicita intervención Ref. Construcción ilegal en calle Pringles Nº 635.

9) Expte. Nº 256279-R-21 Dirección de Rentas, eleva detalle de Emisión de Boletas, Recaudación Mensual y Convenios de Cuotas Atrasadas, Obra Plan de Accesibilidad Vial Urbano, Marzo 2021.

10) Expte. Nº 256843-R-21 Dirección de Rentas, eleva detalle de Emisión de Boletas, Recaudación Mensual y Convenios de Cuotas Atrasadas, Obra Plan de Accesibilidad Vial Urbano, Abril 2021.

11) Expte. Nº 250238-L-19 Lang Víctor Manuel, Ref. Nominación o Nombramiento de calles de la ciudad.

III) NOTAS RECIBIDAS:

1) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que elevan reclamos varios de vecinos de calle Salta al 300.

2) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan informe Ref. “Centro Comercial a Cielo Abierto”.

3) De la Asociación Esperancina Protectora de Animales (A.E.P.A.) en la que solicitan una audiencia con los integrantes del Cuerpo Legislativo, para tratar temas que conciernen al trabajo en conjunto con la municipalidad.

4) De los Representantes del Concejo Municipal, Lic. Andrea Voelkli y Abg. Nicolás Kinen, ante el Consejo de Administración del I.T.E.C. en la que remiten convocatoria a la Reunión Nº 284 y copia del Acta Nº 283 correspondiente a la reunión que se efectuó el 14 de Junio de 2021.

5) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan gestiones necesarias para lograr que haya disponibilidad de terrenos/parcelas a la venta en forma permanente en el Cementerio Municipal.

6) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, que eleva reclamo Ref. Playón Deportivo ubicado entre calles Mitre, Saavedra, Balcarce y Pringles.

7) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que reitera el pedido realizado en fecha 30-11-20 – Expte. Nº 254431-M-20 -, por lo que se solicitó que a través de las oficinas competentes se de solución a los reclamos del sector que comprenden las calles 60- Denner, entre 101- Simón de Iriondo y 103- Belgrano.

8) De la Asociación Italiana “Unión y Fomento de Esperanza” en la que solicita que el Foyer que forma parte del Centro Cultural Dante Alighieri, lleve el nombre de Luigi Lorenzón.

9) De ciudadanos Esperancinos en los que elevan un proyecto de Ordenanza por Iniciativa Popular que crea con carácter de emergencia y de manera mensual por lo que resta el 2021, un Fondo Solidario de Emergencia Extraordinario.

10) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, que solicita controles Ref. Vendedores Ambulantes en la ciudad.

11) De Se dice de mi- Colectiva Feminista, en la que elevan un proyecto de Ordenanza para restituir el nombre de Eva Perón al tramo del actual Avda. Córdoba, comprendida entre Sarmiento y Avda. Hohenfels.

12) De Sebastián Ranalletta y Carolina Lisowyj, de “+Sumemos Esperanza”, en la que presentan el proyecto “Protocolo Sanitario” para garantizar el normal desempeño de las elecciones legislativas primarias, abiertas, simultaneas y obligatorias (P.A.S.O) y generales a desarrollarse durante el corriente año.

13) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, que eleva proyecto de Minuta de Comunicación Ref. Sistema de Estacionamiento Medido y Arancelado de Carácter Inteligente.

14) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reparación de luminarias ubicadas en cancha de softbol ubicada en predio del Ex Ferrocarril Belgrano.

15) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan sentido de circulación “Doble Mano” en calle Bottai.

16) De los concejales Bonvin Guillermo Javier y Puig Mariano, del bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, en la que informan el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, en la que solicitan reconstrucción y extensión de lomos de burro sobre calle San Martín desde el 000 a calle Soler, y servicio de riego en dicho sector.

17) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, que solicita mantenimiento del puente ubicado en calle 1º de Mayo y Paso Vinal.

18) De la concejal Martínez Norma Andrea, del bloque U.C.R.-Cambiemos, en la que informa el envío de una nota a la Sra. Intendente Municipal, que solicita intervención y solución a problemática entre vecinos de calle Rio Negro Nº 420 y calle Tabernig.

IV) PROYECTOS:

1) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de Interés del Concejo Municipal, las actividades y festejos que se realicen en la ciudad de Esperanza, con motivo del 125º Aniversario de la Escuela Normal Superior Nº 30 Domingo Faustino Sarmiento.

2) De MINUTA DE COMUNICACIÓN presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través del área que corresponda proceda a realizar un convenio con la Universidad Nacional del Litoral, para que a través de la Facultad de Ciencias Veterinaria (FCV) se realice una investigación de las causas, el desarrollo de un plan de trabajo y la aplicación de las medidas sugeridas para el control poblacional de las diferentes especies de aves que existen en Plaza San Martin y zonas aledañas. Las medidas incluidas en el Plan de Trabajo deberán tener en cuenta un carácter sustentable, ecológico y no dañar a la fauna destinataria de las medidas de control. Asimismo solicita que el área que implemente el convenio previsto en el Art. 1) sea auditada en lo atinente a la aplicación de las medidas sugeridas por la entidad con personería jurídica Asociación Esperancina de Animales y/o aquella institución de similar índole con domicilio social en Esperanza.

3) De RESOLUCIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la realización a cargo del DEM a través del área que corresponda, la actualización de estudios hídricos para obtener un diagnóstico de la situación hídrica en toda la ciudad, establece también la celebración de convenio de participación y colaboración con el Instituto Nacional del Agua (INA) a fin de realizar estudios hídricos en la ciudad.

4) De RESOLUCIÓN, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que dispone la realización por parte de la Secretaria del Concejo Municipal, de las erogaciones que demande el cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto Nº 347/19 sancionado por este Cuerpo.

5) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que crea en el ámbito de la Municipalidad de Esperanza, el Centro Municipal de Salud Animal y Zoonosis (C.M.S.A.Z.). Prohíbe al Estado la práctica de matanza por cualquier método, la eutanasia y el sacrificio de perros y gatos, establece asimismo como único método ético y eficiente para el control del crecimiento poblacional de perros y gatos, la práctica de la castración quirúrgica gratuita, masiva, abarcativa, sistemática, extendida y temprana de machos y hembras de especie canina y felina, declara también al proyecto de Ordenanza de orden público y operativa.

6) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de Interés del Concejo Municipal de Esperanza, el Grupo Público que se encuentra en la Red Social “Facebook” y que lleva por nombre esperanzaenblancoynegro, cuyo creador es el Lic. Juan Pablo Ramunno.

7) De MINUTA DE DECLARACIÓN, presentado por el Concejo en Pleno, que declara de Interés del Concejo Municipal, su reconocimiento a todos los médicos, enfermeros, personal de la salud y demás trabajadores involucrados en el marco en el plan de vacunación contra el COVID-19, de la provincia por su incansable labor.

8) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, elevar a este Honorable Concejo Municipal copia fiel del convenio que se firmó en el año 2009 entre la Municipalidad de Esperanza y las autoridades del Correo Oficial, cuyo acuerdo permitiría poner en valor el inmueble ubicado en la intersección de calles 102- Aarón Castellanos y 107- Alberdi, donde funcionaba el Correo Argentino. Asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas pertinentes se eleve a este Honorable Concejo Municipal un informe que detalle la situación actual en la que se encuentra el edificio mencionado.

9) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, en conjunto con las oficinas pertinentes analicen la posibilidad de clausurar y/o inhabilitar el estacionamiento de vehículos en la cuadra de calle 97- Moreno entre 86- Amado Aufranc y 88- Laprida. Asimismo solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, de ser posible lo solicitado, se proceda a delimitar sobre la calzada asfáltica dos (2) carriles en los cuales en cada uno se indique el sentido de circulación, el objetivo es ordenar el tránsito e impedir que se produzcan accidentes viales entre bicicletas y vehículos.

10) De ORDENANZA, presentado por el bloque Juntos por el Cambio Cambiemos, que establece la instalación de dispensadores en los espacios verdes públicos de la ciudad con bolsas biodegradables y cestos exclusivos e identificados para el arrojo de materia fecal producida por mascotas; la obligación de los dueños, tenedores y/o paseadores de perros de utilizar bolsas biodegradables u otro sistema propio que estimen conveniente para ser depositados en los contenedores dispuestos para tal fin.

11) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante el Gobierno de la Provincia, la posibilidad de ampliar el uso de la aplicación “BILLETERA SANTA FE” a toda la semana, para todos los rubros, o que se cambien los días lunes, martes y miércoles por los jueves, viernes y sábados, teniendo en cuenta que son los de mayor movimiento comercial.

12) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, informe el cronograma de Vacunación Antirrábica y Desparasitación de perros y gatos para el año 2021 y también solicita que se incrementen las jornadas y horarios con respecto a la Campaña 2020.

13) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que dispone la modificación del Art. 4).- de la Ordenanza Nº 3905/16, en el sentido que la autoridad de aplicación deberá fijar los días y horarios de funcionamiento del SISTEMA DE ESTACIONAMIENTO MEDIDO Y ARANCELADO, el cual abarcará las arterias enunciadas en el ANEXO I. El Departamento Ejecutivo Municipal con acuerdo del Concejo Municipal podrá modificar las arterias dispuestas en el ANEXO I de acuerdo a nuevas necesidades, asimismo modifica el Art. 6).- Inc. d) en el sentido que faculta al Departamento Ejecutivo Municipal, a eximir del pago de sistema de estacionamiento medido y arancelado, al vecino frentista que acredite la condición de propietario o inquilino de inmueble con uso exclusivo como vivienda permanente y únicamente sobre la arteria en la cual se localiza el mismo. Esta excepción no incluye a propietarios y/o inquilinos de locales destinados a la actividad comercial, industrial, prestación de servicios, o cualquier otra índole que se realice con fines lucrativos, los que deberán abonar el canon correspondiente. Los vecinos frentistas susceptibles de exención, recibirán un solo permiso (oblea de libre estacionamiento, sin costo alguno) por cada vehículo, por el término de un (1) año que podrá ser utilizado solo en la cuadra perteneciente al inmueble, o en el área que a tal fin disponga el Departamento Ejecutivo Municipal.

14) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que dispone la creación de la “Casa de las Mascotas” en la ciudad de Esperanza, como un espacio adecuado que concentre todas las acciones que realiza el Municipio, donde se organicen, coordinen y diagramen, las políticas relativas a la atención de los animales de compañía, que contará con profesionales veterinarios y agentes municipales capacitados específicamente para desempeñar las tareas pertinentes que demande. Crea también un registro para denuncias de animales maltratados, abandonados, extraviados y encontrados a través de una línea de contacto gratuita para tal fin, previendo también el desarrollo de un enlace dentro de la web municipal de uso exclusivo para la finalidad.

15) De MINUTA DE COMUNICACIÓN presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por intermedio del área que corresponda ANALICE LA FACTIBILIDAD para la creación de una Plaza Pública en EL BARRIO LA ORILLA, incluido juegos y mobiliario urbano.

16) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que por donde corresponda, se gestione la implementación de un Plan Integral de Mejoramiento Barrial, para ser ejecutado en Barrio la Orilla, en el sector comprendido por las calles 14- Las Tunas, 97- Moreno, 99- Sarmiento y 16- Providencia que contemple colocación de luminarias, colocación de reductores de velocidad, extensión de la red de gas natural y accesibilidad.

17) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas correspondientes, se analice la posibilidad, que en próximas instalaciones de cámaras que se realicen, se tenga en cuenta para su colocación en Barrio La Orilla y Barrio Sur.

18) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que gestione ante la empresa Esperanza Servicios SAPEM la extensión de la Red de Gas Natural sobre calle 18- Franck, entre 99- Sarmiento y 97- Moreno, y 97- Moreno entre 18- Franck y 16- Providencia.

19) De MINUTA DE COMUNICACIÓN, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que solicita al Departamento Ejecutivo Municipal, que a través de las oficinas correspondientes, gestione los siguientes pedidos realizados por quienes practican deportes en el playón ubicado en el sector comprendido por calles 87- Mitre, 89-Saavedra, 122-Balcarce, y 124- Pringles: instalación de postes y/o parantes para colocar una red de contención los días que se realizan partidos y/ o torneos; reparación de las luminarias existentes y pedido de reemplazo total de los reflectores por luminarias LED, lo que facilitaría la práctica de actividades en horarios nocturnos; instalación de un bebedero y/o canilla; colocación de bancos alrededor del playón; retiro de los aros de básquet, que se encuentran en el lugar, ya que no son utilizados y se encuentran dañados lo que puede provocar accidentes a quienes practican otros deportes.

20) De ORDENANZA, presentado por la concejal Andrea Martínez, del bloque U.C.R.-Cambiemos, que crea el Paseo Saludable Paso Vinal Barrio La Orilla, en el sector que se encuentra comprendido por calle 2- Paso Vinal, en el tramo que se extiende desde 125-Justo José de Urquiza (Ruta 6) hasta Calle 97- Moreno.

21) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que CREA el Programa de Voluntariado en el Marco de la Pandemia Provocada por el Covid-19.

22) De ORDENANZA, presentado por el concejal Rodrigo Abelardo Müller, del bloque U.C.R. “Raúl Alfonsín”, que crea el “PROGRAMA MARCO DE ATENCIÓN DE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GENERO” y “PROTOCOLO MARCO PARA LA ATENCIÓN DE VIOLENCIA DE GENERO”.

V) DICTÁMENES: