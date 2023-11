Sesión en el Concejo: Martínez crítica de la nueva estructura municipal propuesta por Müller

La concejal Andrea Martínez se refirió a los proyectos que tratará este jueves el Concejo Municipal a pedido del intendente electo Rodrigo Müller, y adelantó su posición y sus reparos.

En diálogo con la CSC Radio, Martínez comentó que el intendente electo “plantea un serie de ordenanzas, de modificaciones e incorporaciones que merecen un estudio y un tratamiento minucioso porque está en juego el bolsillo del vecino y por eso hubo ya una serie de reuniones, y se acordaron algunas ordenanzas que necesita para iniciar”.

De todos modos, aclaró: “Soy crítica en esto, entiendo la necesidad de arrancar con algunas normativas pero en mí lugar hubiese empezado con ver qué panorama encontraba y luego plantear esta cuestión del organigrama. Independientemente de eso voy a acompañar esta nueva estructura que él plantea, con el cambio de nombres de algunas Secretarías, la creación de la Secretaría de Seguridad porque es un reclamo que la gente nos hace, pero también advierto que poner un secretario no implica ni significa que algo va a cambiar. Esto es una cuestión de conducción”.

No obstante, también planteó: “No coincido –y creo que el concejal Cristian Cammisi tampoco- en la creación de coordinadores de las Secretarías que es un disfraz de Subsecretarías. Más allá de que el intendente electo manifiesta y plantea que hoy ya hay contratos ocupando esos cargos, pero mi intención es achicar el Estado, no agrandarlo, y eso es lo que están planteando”.

Agregó que “hay una Secretaría que es la Legal y de Control Institucional que tampoco acompaño porque tiene solamente dos Direcciones las cuales ya dependían de la intendente. Mi planteo es que hasta hoy la intendenta municipal tenía muchas funciones que hoy se pasan a la creación de dos Secretarías: una es la de Seguridad que antes estaba en Gobierno, y además hay otras áreas que se las mandan a las Secretarías”. “Lo que planteo es que si Ana Meiners podía realizar su labor y su función con todas esas áreas a su cargo, que obviamente la ayudaban los secretarios, porqué este nuevo intendente no podría hacerlo. Esto no implica poner palos en la rueda sino manifestar otra postura que tiene que ver con achicar el Estado y no agrandarlo”, explicó.

Al respecto, ahondó que “obviamente estamos hablando de la creación de nuevos cargos; sería como tener secretarios que entiendo que el intendente electo ya tiene una nómina de personas a las cuales muchas no conozco y no puedo decir absolutamente nada, me parece fantástico y genial que sea un gabinete de mujeres, pero después les pone el coordinador que va a ser el secretario político atrás. Por eso ya le adelanté abiertamente que no voy a acompañar esto, y tampoco la creación de la Secretaría Legal y de Control Institucional porque esas dos Direcciones que están dentro de esa Secretaría hoy ya están dentro del municipio y la función de control la tiene el intendente y perfectamente la podría desarrollar el intendente, que es abogado”.

Sobre la transición de gobierno, comentó que “hubo reuniones con el intendente y con un grupo de asesores, que en realidad van dos personas, una de ellas es Andrés Grenón que va a desempeñar la Secretaría de Gobierno y con quien tenemos un buen trato, todas las dudas y las explicaciones las dan”. “Pero más allá de eso tengo mi postura y mi posición con respecto al Estado y al gasto del Estado, por más que me den todas las explicaciones que quieran y que comparen con administraciones de Estados Unidos y de Europa. Estamos en Esperanza, a algunos no nos alcanza para pagar la tasa y vamos a seguir agrandando el Estado, por eso no lo acompaño, porque esto implica que haya que incrementar la tasa para poder cubrir todos estos cargos”, concluyó.

A modo de conclusión, Martínez planteó: “Está todo bien con esta cuestión de plantear una reestructuración administrativa pero creo que es mucho más importante pensar cómo le vamos a solucionar a la gente el problema de las cloacas que más de la mitad de la ciudad no tiene, el problema de los desagües que la ciudad no tiene un plan hídrico integral; los problemas que hoy tiene la gente no llega a fin de mes y la inseguridad que es preocupante, además de las deficiencias en los servicios”.