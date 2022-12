Servicios municipales para este fin de semana de Navidad

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza comunica a los vecinos en general que, para el VIERNES 23, SABADO 24 y DOMINGO 25 de DICIEMBRE los servicio de recolección de residuos domiciliarios, recolección de ramas y yuyos, servicio de riego, atención en Cementerio Municipal y Balneario Camping Municipal continuarán con su cronograma habitual de fin de semana.

Se recomienda a la población que, en caso de anuncio de tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, NO SACAR RESIDUOS evitando así dificultar el escurrimiento de las aguas a las bocas de tormenta, cunetas y/o canales.

Recordar que, para una correcta recuperación de los residuos reciclables en el LIMPES se solicita a los ciudadanos que separen los residuos en sus casas y los dispongan en el cesto de la vereda los días que correspondan. Los días MARTES y JUEVES, en el horario de 19 a 21 hs, deben sacar los residuos SECOS o reciclables. Los días DOMINGOS, LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, en el horario de 19 a 21 hs, deben sacarse los residuos HÚMEDOS o no reciclables.

También se recomienda que ante fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; no tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.

Ante cualquier duda o emergencia comuníquese con la Municipalidad de Esperanza, al teléfono: 03496-420009 y rotativas.