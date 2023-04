Servicios municipales para el Día del Trabajador

La recolección de residuos se realizará desde el lunes por la noche. El Cementerio y el Limpes estarán abiertos en horario habitual.

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de Esperanza comunica a los vecinos en general que, dado que los turnos de cada servicio comienzan a las 21 hs del día anterior, el cronograma se dispone de la siguiente manera:

RECOLECCION DE RESIDUOS DOMICILIARIOS Y RAMAS Y YUYOS- BARRIDO CON BARREDORA:

DOMINGO 31 DE ABRIL POR LA NOCHE : NO SE BRINDA.

LUNES 01 DE MAYO, POR LA NOCHE : SE BRINDA.

SERVICIO DE RIEGO:

LUNES 01 DE MAYO: NO SE BRINDA.

CEMENTERIO: GUARDIAS MINIMAS (para sepulturas), abierto de 08 a 19 hrs.

LIMPES: DE 08 A 19 HRS.

Se recomienda a la población que, en caso de anuncio de tormentas por parte del Servicio Meteorológico Nacional, NO SACAR RESIDUOS evitando así dificultar el escurrimiento de las aguas a las bocas de tormenta, cunetas y/o canales.

Recordar que, para una correcta recuperación de los residuos reciclables en el LIMPES se solicita a los ciudadanos que separen los residuos en sus casas y los dispongan en el cesto de la vereda los días que correspondan. Los días MARTES y JUEVES, en el horario de 19 a 21 hs, deben sacar los residuos SECOS o reciclables. Los días DOMINGOS, LUNES, MIÉRCOLES y VIERNES, en el horario de 19 a 21 hs, deben sacarse los residuos HÚMEDOS o no reciclables.

También se recomienda que ante fuertes vientos, los ciudadanos eviten circular por la calle, poniéndose a resguardo en lugares cerrados y seguros; evitar el desplazamiento mientras dure la tormenta; no tomar contacto con postes de luz y árboles, y no movilizarse por la vía pública hasta que no esté garantizado que no existan factores de riesgo.