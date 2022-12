Sequía: “Se avizora un 2023 muy preocupante para el tambo y la ganadería”

El presidente de la Sociedad Rural Las Colonias, Luis Zurverra, describió la difícil situación que vive el sector del agro ante la fuerte sequía que azota a la región.

En diálogo con la CSC Radio, Zurverra reiteró que “la situación de la sequía es preocupante, y si bien la última lluvia mejoró algo, para los maíces ya es un poco tarde”.

“Es un fenómeno porque llueve todo junto o no llueve nada, pero con los datos que vamos recabando entre los productores es preocupante la situación porque es amplio el sector seco, en todos los puntos cardinales de la provincia; hay muchos maíces que no van a llegar, en reserva se ha hecho algo de rollo pero no es mucho; y se avizora un 2023 muy preocupante para el sector tambo y para la ganadería”, describió.

En ese marco, planteó que “ya casi no quedan bolsas de silo, los lotes de maíz están secos, las alfalfas son un palito, no se consigue rollo y algunos están consiguiendo mega fardo que viene de otras provincias pero con altos costos y con valores de producción por debajo de esos costos”.

Ante esto, comentó que “desde todas las entidades rurales nucleadas en Carsfe se han hecho reclamos al gobierno y al Ministerio de la Producción y hasta el momento lo único que se ha escuchado es una emergencia agropecuaria pero nada más; no hay ítems que permitan conocer que a través de la emergencia agropecuaria habrá tal o cual tipo de ayuda”.

“Las entidades han hecho los reclamos pertinentes pero tiene que salir de parte del gobierno, del Ministerio la creación de algo para mitigar esto. Hace 10 días salieron a manifestar su preocupación las industrias lácteas porque están viendo que en poco tiempo más habrá problemas con la materia prima, a lo que se suma el tema del dólar soja 2. La situación es muy grave”, sentenció.