Sequía: productores afirman que la ayuda de Nación “no alcanza”

El anuncio de ayuda económica por 1.300 millones de pesos con fondos nacionales fue comunicado y explicado a los productores afectados por la sequía en un encuentro en el que presidió el secretario de Agricultura, Juan José Bahillo. Explicando cómo se repartirán los fondos y escuchando las voces de los productores convocados y agrupados en las Sociedades Rurales de distintos puntos del norte provincial, se trató de dar precisiones, aunque se habló a las claras de las limitaciones presupuestarias para dar respuestas a todos los casos puntuales.

Allí se definieron diferentes líneas de créditos para productores que se lanzarán en lo inmediato, además de las obras de tomas de agua, limpieza de represas, perforaciones y camiones cisterna de agua para colaborar con la situación del campo. De esto se hicieron eco los productores que estuvieron presentes en la reunión, postulando que si bien la ayuda suma «no alcanza» para paliar los efectos de la sequía atendiendo las demandas urgentes que tienen los pequeños productores para subsistir con su economía y con la supervivencia de su ganado.

El presidente de la Sociedad Rural de Tostado, Jorge Mercau, quien estuvo presente en el encuentro con el secretario de Agricultura de la Nación en su visita al norte santafesino. En el balance de la reunión, Mercau manifestó que se sacó «un buen balance» del encuentro, aunque aclaró que «fue más de lo mismo que está anunciado en cuanto a la asistencia que si se saca la cuenta con la cantidad de productores que somos, no es nada».

«Tenemos que ayudar mucho a los pequeños productores porque es la única forma de defender el arraigo en el campo, tenemos que tener conectividad en todo sentido, ya sea por internet o por caminos. Llamamos a seguir luchando por la línea de agua del Salado que recientemente se abrieron las compuertas de Santiago del Estero, estamos pidiendo por más para recomponer todo esto. Se habló de canales a cielo abierto también», continuó el dirigente rural.

A su vez, el referente del agro puntualizó sobre los pedidos que realizaron a los funcionarios: «Pedimos por créditos a largo plazo con tasas subsidiadas para recomposición ganadera. Quienes perdieron la cosecha en cuestión de seis meses todo el mundo fía las semillas, se necesita solo un monto de dinero para el combustible y la gente para estar sembrando otra vez. El que perdió las vacas no las recupera nunca más y si se percibe un crédito tiene que ser como mínimo a cinco años. Si uno se compra una ternera se necesita como mínimo un proceso de cuatro o cinco años».

Del encuentro participaron el secretario de Agricultura de la Nación, Juan José Bahillo, el ministro de la Producción provincial Daniel Costamagna, el gobernador Omar Perotti, senadores del norte provincial y referentes del agro nucleados en la Sociedad Rural de Tostado, Calchaquí, Vera, Rafael Obligado y otras localidades de la zona.

“Se van a perder productores”

En relación a la crítica situación de los pequeños productores jaqueados por la sequía, Mercau afirmó: “Nos dijeron que se busca no perder ni un productor más, pero desgraciadamente con este dinero destinado a la ayuda se van a perder productores. El 80% del stock ganadero del departamento 9 de Julio está en manos de pequeños productores, que tienen de 100 animales para abajo. Éstos pequeños productores, así se los asista no van a subsistir porque no tienen agua suficiente por más que se les asista con camiones, muchos quedan fuera del sistema y les llega $100.000 de ayuda, que equivale a seis rollos. Se nos fue sinceros y es lo que pueden aportar por ahora”.

En relación a esto, Mercau relató: «Tenemos un 65% de destete en condiciones normales pero este año si llegamos al 30% es mucho. Para la zafra 2022/2023 ya tenemos merma, pero para la zafra 2023/2024 si conseguimos un 30% de preñez hay que brindar con champagne porque no lo vamos a tener».

«El secretario Bahillo se mostró muy predispuesto hacia el sector, lo que es bueno, lo mismo Costamagna. Se habló un poco de la burocracia de las gestiones para sacar el certificado de emergencia agropecuaria. Se reconoció que es una mala ley la actual, no sirve y que solo ayuda al dueño del campo que no paga el impuesto inmobiliario. Si se contempla deudas con Afip y demás pero no más que eso. Se pidió por la contemplación del anticipo de Ganancias, que en realidad va a ser anticipo de pérdidas», continuó el presidente de la Sociedad Rural de Tostado.

«Fue un buen encuentro, con lo poco que tienen para otorgar fueron sinceros y se va a buscar seguir gestionando. Si se pone 2.300 millones de pesos, de los cuales 1.000 millones ya fueron otorgados siete meses atrás y ahora quedan estos 1.300 millones para todos los productores y Sociedades Rurales de la provincia, queda gusto a poco pero muy centrados en la realidad que estamos pasando», agregó.