Semifinales de Formativas LEF se juegan este sábado en Humboldt

Desde las 13 serán los partidos en los estadios de Sarmiento de Humboldt y Juventud Unida de Humboldt.

Programación Divisiones Formativas Semifinales sábado 07 de julio de 2023:

Apertura de Estadio: 12:00 horas

Cancha de Atl. Sarmiento: A partir de la hora 13:00 –

8va División: San Martin vs Sportivo

7ma División: San Lorenzo vs Dep. Elisa

6ta División: San Martin vs Argentino Franck

5ta División: San Martin vs Argentino SC

Cancha de Juventud Unida Humboldt: A partir de la hora 13:00 –

8va División: Esperanza FC vs Unión Progresista

7ma División: Libertad SJN Junior vs Atl. Pilar

6ta División: Central SC vs Argentino López

5ta División: Libertad SJN vs Atl. Franck

Costo de la Entradas Divisiones Formativas:

– Semi Finales $800 – (jubilados y pensionados 50 % – abonan desde los 14 años.-)