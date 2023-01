SEMI de tarde: “La decisión no fue consultada, el comercio no está de acuerdo”, afirmó Collomb

El presidente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Néstor Collomb, volvió a criticar la decisión del Ejecutivo Municipal de cobrar el estacionamiento medido durante la tarde.

En declaraciones realizadas a la CSC Radio, Collomb recordó que “la semana pasada nos convocaron a una reunión para comunicarnos en forma oficial la decisión” y admitió: “Íbamos con la ilusión de lograr que se revierta la medida”. Además, remarcó que “quedó bien en claro que la decisión no fue consultada anteriormente con las entidades, y si bien dijeron que se había hablado de manera informal y ya habíamos anticipado de manera informal que no estábamos de acuerdo”.

“La frase que me quedó de uno de los secretarios es que hay que reordenar el tránsito a la tarde porque es un caos; no sé de dónde sacan semejante frase pero se deberán hacer cargo de la decisión tomada”, señaló.

Reiteró que desde UCoEs “planteamos que no estamos de acuerdo y que no es el momento para hacerlo; estamos en un verano luego de un año muy difícil económicamente para el momento y no es el momento económico porque el poder adquisitivo de la gente no da para más y esto es un gasto más; por la tarde se puede estacionar, no es un caos el tránsito”.

“Se nos dijo que no tiene un fin recaudatorio, que quizás en 90 días nos vuelven a convocar para decirnos que el comercio no ha sido afectado; que todo sigue igual y que todo está bien, por eso escuchamos, dimos nuestra opinión por enésima vez y nos fuimos. La intendenta nos dice que tiene que gobernar para todos, no solamente defender a los comerciantes, y si es necesario ordenar el tránsito, la decisión ya está tomada, y la ordenanza se los permite”, dijo el dirigente visiblemente resignado.

Por otra parte, mencionó que “algunos concejales presentaron notas de apoyo expresándose en contra de la medida, pero este tema del estacionamiento medido es pura y exclusiva decisión del Ejecutivo municipal que está amparado por la ordenanza y los concejales no pueden tomar ninguna decisión al respecto”. No obstante, apuntó que “los concejales tienen la atribución de poder modificar ese artículo” y aclaró: “No estamos en contra del sistema de estacionamiento medido, pero quizás desde el Concejo se pueda llegar a modificar algo”.

En ese contexto, informó que “se le pidió a los secretarios que se informe mejor, porque la gente que viene de afuera a la ciudad no sabe dónde ir ni cómo hacer operativo el sistema” y consideró que “la ciudad de Esperanza, de a poco, con un montón de decisiones similares como radares, estacionamiento medido, peajes, no está siendo una ciudad amigable ni está convocando a las localidades vecinas para que vengan a visitarnos y a comprar en nuestro comercio o locales gastronómicos”.