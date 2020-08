Semana de paros y conflicto para rechazar la suma fija del gobierno

La gremial médica cuestionó que el Poder Ejecutivo haya dispuesto un aumento por decreto. «Ello resulta a todas luces arbitrario y violatorio de los términos de la Ley de Convenciones Colectivas para los Trabajadores Profesionales Universitarios de la Sanidad, y deja de lado el diálogo y la discusión salarial». Acotaron estar «decepcionados con este gobierno, que pretende imponer un bono unilateral no remunerativo por única vez, que no diferencia a los trabajadores».

