Semana Comex: para mirar el mundo como mercado

En cuanto a la relación entre las PyMEs argentinas y el comercio exterior, el dirigente y empresario expresó: “Creo que se ha logrado bastante, sobre todo en los aspectos educativos. No hay que olvidarse que este año vamos a tener una balanza comercial positiva de 9 a 10 mil millones de dólares. No es quizás todo lo que el país necesita pero es la primera vez en muchos años que tenemos saldo a favor”.

You may also like