Seguridad: el diputado Juan Martín denunció en el recinto que Nación discrimina a Santa Fe

Reclamó por la completa falta de respuesta del Poder Ejecutivo ante los múltiples pedidos de informe formulados por la oposición. Y recordó que a jurisdicciones como Tucumán y La Rioja se le reforzaron hasta un 600% las partidas presupuestarias, mientras a Santa Fe no se sumaron recursos. “Llevamos 145 homicidios desde que comenzó el año en la provincia de Santa Fe. Estos temas son de tratamiento y abordaje urgente de la Cámara de Diputados de la Nación”, afirmó el legislador nacional por Santa Fe.

El diputado nacional Juan Martín (J×C – Santa Fe), denunció en el recinto la discriminación de Nación a Santa Fe en materia de seguridad. En ese sentido, planteó durante la sesión de esta tarde una cuestión de privilegio contra el titular de la Cámara baja, Sergio Massa, por la falta de conformación de comisiones que son fundamentales para abordar temas centrales como el de la inseguridad en Santa Fe. Reclamó por la completa falta de respuesta del Poder Ejecutivo ante los múltiples pedidos de informe formulados por la oposición.

Para Juan Martín, el gobierno nacional le “soltó la mano a la provincia de Santa Fe en materia de inseguridad. Y lo terminamos de confirmar días atrás, tras analizar la ejecución del presupuesto nacional de 2021. Santa Fe se perdió sólo a los efectos de igualar el promedio nacional, al menos 700 millones de pesos, mientras que en otras jurisdicciones, sin crisis en la materia de la misma magnitud, tuvieron sobreejecuciones de hasta 600% por sobre lo presupuestado. Por eso hay casos como el de Tucumán, que recibió 5000 millones para Seguridad o La Rioja, por encima de 3000 millones, lo mismo que Santa Fe, que vive una aguda crisis de seguridad. Es inaudito», calificó.

“Como diputado nacional encuentro impedimentos para tratar proyectos, resoluciones, pedidos de informe, vinculados a la ola de inseguridad que vive la provincia de Santa Fe, debido a que aún no se constituyó en la Cámara de Diputados la comisión de Seguridad Interior. Presentamos múltiples pedidos de informes, que no fueron tratados, y menos respondidos”, señaló Juan Martín.

“Llevamos 145 homicidios desde que comenzó el año en la provincia de Santa Fe. Estos temas son de tratamiento y abordaje urgente de la Cámara de Diputados de la Nación y por eso planteo una cuestión de privilegio para que la Comisión de Seguridad Interior y todas las comisiones pendientes en esta cámara comiencen a trabajar ya mismo, porque estos son los temas que tenemos que comenzar a tratar”, amplió.

Y recordó que “a los 2 meses del inicio de la gestión de Alberto Fernández planteamos a la entonces ministra Sabina Frederic, que informe cuántos efectivos federales había en la provincia de Santa Fe desplegando funciones, en qué ciudades, y cómo estaban coordinando el trabajo con las autoridades provinciales. No obtuvimos ninguna respuesta. En septiembre de 2020 preguntábamos por qué Santa Fe, cuando duplica en tasa de homicidios a la media nacional y a la provincia de Buenos Aires, no era incluido en un fondo de 38.000 millones de pesos destinado exclusivamente a seguridad al Conurbano bonaerense. Tampoco obtuvimos respuesta”.

“En octubre de 2021, ya con Aníbal Fernández como ministro de Seguridad, preguntábamos por qué se discriminaba a la ciudad de Santa Fe en el anuncio de los envíos federales a la provincia. Una promesa inclusive de envíos federales que al momento no se ha cumplido. En marzo último presentamos otro pedido de informes, cuando se cumplió el plazo de la promesa que efectuó el ministro de enviar 1575 efectivos federales como refuerzos federales a la provincia. El mismo había reconocido en conferencia de prensa, junto al jefe de Gabinete Juan Manzur, que era un problema de todos los argentinos”, señaló.

“Mientras tanto, la realidad es que no hay un plan. La inseguridad se agravó en la provincia de Santa Fe, se incumplió la promesa de enviar los efectivos federales, y ahora hay un nuevo anuncio de efectivos federales que llegarían el próximo mes, pero sin saber cuándo ni dónde ni para qué. Se repiten los anuncios, las reuniones y las fotos y los resultados no están a la vista. No hay lugar para jugar con la angustia, el dolor, la ansiedad de los vecinos y vecinas de Santa Fe”, remarcó.