Segunda etapa de la Liga Nacional de Vóley: Libertad enfrenta a la Selección U19

Este lunes comienza la etapa de definición de la Liga Nacional de Vóley Masculina en La Rioja. Allí Libertad SJN enfrentará a la Selección Argentina U19 en octavos de final. El torneo pone en juego dos ascensos.

De esta segunda etapa de la Liga Nacional de Vóley Masculina que comenzó en Rosario, serán parte los 14 equipos que jugarán desde los octavos de final con el CEF 5 y Social Monteros clasificados directamente a cuartos.

Las series de octavos y cuartos serán a dos partidos con definición de Golden Set en caso de ser necesario. Las semifinales del sábado 25 y la final del domingo 26 se jugarán a un partido y con transmisión de DeporTV.

Libertad viajó este fin de semana a La Rioja y comenzará la competencia enfrentando a la Selección Argentina U19 a dos juegos. El primer partido será este lunes 20 de febrero desde las 21 y el segundo el martes 21 a las 19.

Octavos de final

Libertad vs Selección U19

Tucumán de Gimnasia vs Regatas SF

Normal 3 vs I. Pellegrini

Boca vs Salta Voley

Estudiantes LP vs Regatas Ctes.

Ferro vs Waiwen