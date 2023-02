Se volvió a suspender el cierre de la quinta fecha en La City

Para preservar el estado de las canchas se suspendió el cierre de la quinta fecha del torneo nocturno «Furor Indumentaria» en La City. La misma se realizará este lunes 27 de febrero con los mismos horarios y canchas. Además el miércoles 1 y jueves 2 de marzo se jugará la sexta fecha de forma íntegra.

Así se jugará:

A NIGHT

27 FEBRERO, 2023 LIRICO VS LA BANDA DE FRANCK 8:00 PM CANCHA 2

27 FEBRERO, 2023 EXPRESO CARENA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

27 FEBRERO, 2023 LA ESCARAPELA VS PARIS SAN FERNÉ 9:00 PM CANCHA 1

27 FEBRERO, 2023 HULK GYM VS APUKA TUR 9:00 PM CANCHA 3

B NIGHT

27 FEBRERO, 2023 CAPRI SILLONES VS DEMONTE ARQUITECTURA 8:00 PM CANCHA 3

27 FEBRERO, 2023 SUPER MAYO VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 4

27 FEBRERO, 2023 KINESIO CENTER VS MANOS DE TIJERA 9:00 PM CANCHA 5

27 FEBRERO, 2023 GUSMA S.A. VS LA PERRADA F.C. 10:00 PM CANCHA 1

C NIGHT

27 FEBRERO, 2023 ALVI PROYECTO VS ROUND UP F.C. 10:00 PM CANCHA 5

27 FEBRERO, 2023 HUMBOLDT F.C. VS INDIRECTO F.C. 8:00 PM CANCHA 4

27 FEBRERO, 2023 CARRI “EL MONO” VS LA BOTONETA 8:00 PM CANCHA 1

27 FEBRERO, 2023 MI ABUELA MARTA VS AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 5

D NIGHT

27 FEBRERO, 2023 EL MOLINO VS AGENCIA TENEFE 10:00 PM CANCHA 2

27 FEBRERO, 2023 SACACHISPAS VS DESPENSA LA LOLY 10:00 PM CANCHA 3

E NIGHT

27 FEBRERO, 2023 LOS PIBES VS PAIVA F.C. 10:00 PM CANCHA 4