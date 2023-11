Se vienen las definiciones en la «Copa 15 Años Teos Disco»

Este miércoles se pone en marcha la última fecha de la fase de grupos de la «Copa 15 Años Teos Disco» en el Complejo La City. La misma se cierra el jueves 30 de novimbre desde las 20 horas. Además de la programación te mostramos como quedaron las distintas tablas de posiciones. Así se jugará: MIÉRCOLES 29 DE NOVIEMBRE CANCHA 4

AURELIO VS SUPER MAYO 20 HS

GYE SRL VS LA PINOTECA 21 HS CANCHA 5

MYM F.C. VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 20 HS

FLETES IVAN VS MANOS DE TIJERA 21 HS CANCHA 6

ATLETICO ESPERANZA VS LA JUVE DE CANDIOTTI 20 HS

BARBERIA B&R VS DAYER SILLAS 21 HS

ULTIMATE MISTOLES VS PEICA CONSTRUCTORA 22 HS CANCHA 7

NC NEUAMTICOS VS RIMOR SRL 20 HS

CREDIFIN EXPRESS VS PANADERIA EL DELEITE 21 HS

LAVADERO CAR WASH VS ASTON BIRRA 22 HS CANCHA 8

LA IMPERIAL VS BIASSONI 20 HS

LOS JAGUARES VS GOMERIA LAUTARO 21 HS

LA MONADA VS EL ARGENTINO 22 HS

JUEVES 30 DE NOVIEMBRE

CANCHA 1

AGRONOMIA PAMPA VS MAFALDA 2.0 20 HS

KINESIO CENTER VS PLANTERIA MI JARDIN 21 HS

HULK GYM VS POLLOS PIPIN 22 HS

CANCHA 2

DE ZURDA VS DEMONTE ARQUITECTURA 20 HS

BRASERIA EL 1 VS LA ESCARAPELA 21 HS

LOS POWERS DANGERS VS LOS WANCHUPIES 22 HS

CANCHA 3

FOREVER F.C. VS FERRO F.C. 20 HS

APUKA TUR VS LOS APACHES 21 HS

PARADOR 70 VS TOMA BONITO F.C. 22 HS

CANCHA 4

PALO CRUZ VS ASCO DA GAMA 20 HS

VODKA JUNIORS VS VERDULERIA EL LITO 21 HS

JOVENTUS F.C. VS HUMBOLDT F.C. 22 HS

CANCHA 5 LOS CUMBIAMBAS VS EL MOLINO 20 HS

DYM VS RIO MAS 21 HS

FARMACIA BORBOGNO VS LOS PIBES 22 HS

CANCHA 6

PILAR F.C. VS CONSTRUCCIONES PALOMEQUE 20 HS

LA MARIONETA VS INDIRECTO F.C. 21 HS

HERRERIA AW VS MI ABUELA MARTA 22 HS

CANCHA 7

VICTOR HUGO MUEBLES VS LA RAMADA 20 HS

TODO LENTO VS SANITARIOS FACHINI 21 HS