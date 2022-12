Se viene una semana a puro fútbol en La City

Este martes 6 y miércoles 7 de diciembre se jugará la novena fecha del torneo nocturno «Seven Audiovisual». Y el torneo «The Factory», el clásico de los sábados se dispuatrá el jueves 8 desde las 16 horas. Toda la programación y las diferentes tablas de posiciones.

Así se jugará el nocturno

MARTES 6 DE DICIEMBRE

CANCHA 3

DEMONTE ARQUITECTURA VS INDIRECTO FC 20 HS

LIRICO VS PARIS SAN FERNE 21 HS

CANCHA 4

PANADERIA BRISA VS BARRANCA 20 HS

FERRO FC S LA SCALONETA 21 HS

CANCHA 5

GUSMA SA VS MANOS DE TIJERA 20 HS

TALLER INTEGRAL VS TEAM PRO 21 HS

CANCHA 6

SUPER MAYO VS PINTURAS NAHUEL 20 HS

CAPRI SILLONES VS PALO CRUZ 21 HS

AGENCIA LA GANADORA VS HUGES FC 22 HS

CANCHA 7

EL 69 VS CARRI EL MONO 20 HS

HULK GYM VS TENIENTE DAN 21 HS

PARA QUE TE TRAJE VS LA LOLY 22 HS

CANCHA 8

BRANCA FC VS LOS GLADIADORES 20 HS

APUKA TUR VS SANITARIOS FACHINI 21 HS

ROUND UP VS LA PERRADA FC 22 HS

MIERCOLES 7 DE DICIEMBRE

CANCHA 1

CONSTRUCCIONS MNY VS LA RAMBLA 20 HS

LA ESCARAPELA VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 2

ZINGUERIA OGGIER VS MAFFESONI MUEBLES 20 HS

LA BANDA DE FRANCK VS EXPRESO CARENA 21 HS

CANCHA 3

EL REJUNTE VS VIDRIERIA CERSU 20 HS

LA BOTONETA VS STUDIO SOFT 21 HS

CANCHA 4

SOBRERO MUEBLES VS HUMBOLDT FC 20 HS

FIMACO VS MI ABUELA MARTA 21 HS

CANCHA 5

RECICLADOS ESPERANZA VS SACHISPAS 20 HS

INTER DEL GORDO ALEGRE VS KINESIO CENTER 21 HS

POSICIONES A NIGHT

B NIGHT

C NIGHT

D NIGHT

E NIGHT

JUEVES 8 DE DICIEMBRE se juega el clásico de los «sábados»

CANCHA 5

INTER DEL GORDO ALEGRE VS LOS MINIONS 16 HS

LOS DISTINGUIDOS VS LG SENIOR 17 HS

BARBERIA B&R VS VICTOR HUGO MUEBLES 18 HS

CANCHA 6

EL DRAGON VS LA ORILLA FC 16 HS

NIUPU FC VS LA SUB 21 17 HS

CANCHA 7

EGC CONSTRUCCIONES VS FUROR INDUMENTARIA DEPORTIVA 16 HS

LA BANDA DEL TINO VS PANADERIA EL DELEITE 17 HS

LOS JAGUARES VS LOS PIMIENTOS 18 HS

CANCHA 8 HORA

LA RAMADA NUTRICION VS LA MANUCHO 16 HS

CULTURAL VS LOS TIGRES 17 HS

PANADERIA BRISA VS PICO Y PALA 18 HS

POSICIONES CATEGORÍA A