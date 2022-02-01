Se viene otra fecha en La City

La City tendrá una semana cargada de futbol desde el martes hasta el viernes desde las 20 horas. Se jugará la segunda fecha del Senior 35 y del Femenino. Y además la cuarta del Libre. Tción.e mostramos toda la programación.
Toda la programación
Martes 1 de febrero
|CANCHA 3
|HORA
|LOS SIN ESTILO VS BALBOA CUT AND CLOTHES
|20 HS
|GONELLA VS METALURGIA MARZOLA
|21 HS
|FERRETERIA SUR VS FERRO SENIORS
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|ESPERANZA FF VS LA JUVE
|20 HS
|GUAPAS VS LAS NOCHERAS
|21 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS ADEMIA FC
|22 HS
Miercoles 2 de febrero
|CANCHA 1
|HORA
|LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS DEPORTIVO GAMBETA
|20 HS
|MANOS DE TIJERA VS TIENDA MURAT
|21 HS
|PANADERIA EL DELEITE VS BARSA SUR
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|CAPRI SILLONES VS ATLETICO CAVOUR
|20 HS
|PICO Y PALA VS REAL BAÑIL
|21 HS
|PRAGA DISTRIBUIDORA VS EL SPORTING FC
|22 HS
|}
|CANCHA 3
|HORA
|CONSTRUCCIONES J VOGT VS APC
|20 HS
|SANITARIOS FACHINI VS CEBOLLITAS
|21 HS
|LOS JAGUARES VS MAFALDA COPIAS
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|LA PINOTECA VS LOS DE SIEMPRE
|20 HS
|PALO CRUZ VS LOS DEL BARRIO ATR
|21 HS
|BECCHIO AUTOMOTORES VS GOMERIA LAUTARO
|22 HS
Jueves 3 de febrero
|CANCHA 1
|HORA
|REAL BARRIL VS NIUPI F.C.
|20 HS
|UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS EL ABUELO VERON
|21 HS
|LOS INNOMBRABLES VS NC NEUMATICOS
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|EL MOLINO VS LA BANDA DE FRANCK
|20 HS
|CENTRAL CORDOBA VS SUPER MAYO
|21 HS
|AURELIO VS DESPENSA MARI
|22 HS
|CANCHA 3
|HORA
|LA PELUSA VS EGC CONSTRUCCIONES
|20 HS
|VILLA GUILLERMINA VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS
|21 HS
|LA 12 VS EL PAYUCA
|22 HS
|CANCHA 4
|HORA
|PAPRIKA VS MARMOLERIA GRAN MAR
|20 HS
|LOS PIMIENTOS VS BARBERIA B&R
|21 HS
|VH MUEBLES VS LA MANUCHO
|22 HS
Viernes 4 de febrero
|CANCHA 1
|HORA
|LOS SIN ESTILO VS FERRETERIA SUR
|20 HS
|GONELLA VS BALBOA CUT AND CLOTHES
|21 HS
|FERRO SENIORS VS METALURGICA MARZOLA
|22 HS
|CANCHA 2
|HORA
|ADEMIA VS LAS NOCHERAS
|20 HS
|EGC CONSTRUCCIONES VS ESPERANZA FF
|21 HS
|GUAPAS VS LA JUVE
|22 HS