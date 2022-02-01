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Se viene otra fecha en La City

por hernan
La City tendrá una semana cargada de futbol desde el martes hasta el viernes desde las 20 horas. Se jugará la segunda fecha del Senior 35 y del Femenino. Y además la cuarta del Libre. Tción.e mostramos toda la programación.
Toda la programación
Martes 1 de febrero
CANCHA 3 HORA
LOS SIN ESTILO VS BALBOA CUT AND CLOTHES 20 HS
GONELLA VS METALURGIA MARZOLA 21 HS
FERRETERIA SUR VS FERRO SENIORS 22 HS
CANCHA 4 HORA
ESPERANZA FF VS LA JUVE 20 HS
GUAPAS VS LAS NOCHERAS 21 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS ADEMIA FC 22 HS

 

 

Miercoles 2 de febrero
CANCHA 1 HORA
LAUXMANN REVESTIMIENTOS VS DEPORTIVO GAMBETA 20 HS
MANOS DE TIJERA VS TIENDA MURAT 21 HS
PANADERIA EL DELEITE VS BARSA SUR 22 HS
CANCHA 2 HORA
CAPRI SILLONES VS ATLETICO CAVOUR 20 HS
PICO Y PALA VS REAL BAÑIL 21 HS
PRAGA DISTRIBUIDORA VS EL SPORTING FC 22 HS
}
CANCHA 3 HORA
CONSTRUCCIONES J VOGT VS APC 20 HS
SANITARIOS FACHINI VS CEBOLLITAS 21 HS
LOS JAGUARES VS MAFALDA COPIAS 22 HS
CANCHA 4 HORA
LA PINOTECA VS LOS DE SIEMPRE 20 HS
PALO CRUZ VS LOS DEL BARRIO ATR 21 HS
BECCHIO AUTOMOTORES VS GOMERIA LAUTARO 22 HS

 

Jueves 3 de febrero
CANCHA 1 HORA
REAL BARRIL VS NIUPI F.C. 20 HS
UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS EL ABUELO VERON 21 HS
LOS INNOMBRABLES VS NC NEUMATICOS 22 HS
CANCHA 2 HORA
EL MOLINO VS LA BANDA DE FRANCK 20 HS
CENTRAL CORDOBA VS SUPER MAYO 21 HS
AURELIO VS DESPENSA MARI 22 HS
CANCHA 3 HORA
LA PELUSA VS EGC CONSTRUCCIONES 20 HS
VILLA GUILLERMINA VS SMART SUPLEMENTOS DEPORTIVOS 21 HS
LA 12 VS EL PAYUCA 22 HS
CANCHA 4 HORA
PAPRIKA VS MARMOLERIA GRAN MAR 20 HS
LOS PIMIENTOS VS BARBERIA B&R 21 HS
VH MUEBLES VS LA MANUCHO 22 HS

 

Viernes 4 de febrero
CANCHA 1 HORA
LOS SIN ESTILO VS FERRETERIA SUR 20 HS
GONELLA VS BALBOA CUT AND CLOTHES 21 HS
FERRO SENIORS VS METALURGICA MARZOLA 22 HS
CANCHA 2 HORA
ADEMIA VS LAS NOCHERAS 20 HS
EGC CONSTRUCCIONES VS ESPERANZA FF 21 HS
GUAPAS VS LA JUVE 22 HS
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