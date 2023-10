Se viene “Las Reinas están de Peña” que organiza UCoEs

La dirigente de la Unión de Comerciantes Esperancinos (UCoEs), Gladys Schab, invitó a las mujeres de Esperanza a participar de “Las Reinas están de Peña” que se realizará el próximo viernes 27 de octubre en el salón de calle Ingeniero Gadda 1865.

En diálogo con la CSC Radio, Schab comentó que el evento “es para agasajar en este mes tan especial del día de las madres y surgió de la cantidad de mujeres que quedaron afuera en la peña anterior y de este modo es la excusa para volver a reunirnos el 27 de octubre”.

Las entradas están a la venta desde este viernes a un costo de 1.000 pesos y se pueden solicitar a cualquier miembro de la comisión de UCoEs. Es una peña solo para mujeres con servicio de buffet, espectáculos, sorteos, juegos, show, y muchas sorpresas “para pasar una noche espectacular”.

Por otra parte, comentó que “hay muchos proyectos en carpeta para trabajar en favor del comercio y de aumentar las ventas, está la idea de armar una feria antes de fin de año, pero no hay nada definido todavía porque estamos todos expectantes, como en stand by –y algo temerosos- hasta las elecciones porque no se sabe qué va a pasar”.