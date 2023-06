Se viene la sexta del torneo nocturno en La City

21 JUNIO, 2023 TEAM PRO VS STUDIO SOFT 9:00 PM CANCHA 5 21 JUNIO, 2023 EXPRESO CARENA VS LA BANDA DE FRANCK 9:00 PM CANCHA 3 22 JUNIO, 2023 MANOS DE TIJERA VS LA ESCARAPELA 9:00 PM CANCHA 3 22 JUNIO, 2023 DEPORTIVO GAMBETA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 1 22 JUNIO, 2023 APUKA TUR VS KINESIO CENTER 9:00 PM CANCHA 4 22 JUNIO, 2023 SANITARIOS FACHINI VS PARADOR 70 9:00 PM CANCHA 7

21 JUNIO, 2023 DEMONTE ARQUITECTURA VS AGENCIA LA GANADORA 8:00 PM CANCHA 5

21 JUNIO, 2023 PANADERÍA BRISA VS HULK GYM 9:00 PM CANCHA 8

22 JUNIO, 2023 VICTOR HUGO MUEBLES VS LA PERRADA F.C. 8:00 PM CANCHA 1

22 JUNIO, 2023 EL 69 VS HUMBOLDT F.C. 8:00 PM CANCHA 3

22 JUNIO, 2023 MI ABUELA MARTA VS GUSMA S.A. 8:00 PM CANCHA 4

22 JUNIO, 2023 FERRO F.C. VS LA FUSION 9:00 PM CANCHA 8

C NIGHT

21 JUNIO, 2023 MALARIA F.C. VS SUPER MAYO 8:00 PM CANCHA 3

21 JUNIO, 2023 ATLETICO CAVOUR VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 10:00 PM CANCHA 5

22 JUNIO, 2023 ZINGUERIA OGGIER VS DESPENSA LA LOLY 8:00 PM CANCHA 8

22 JUNIO, 2023 EL BUEN PIQUE VS EL MOLINO 9:00 PM CANCHA 2

22 JUNIO, 2023 LA RAMADA VS PLANTERIA MI JARDIN 10:00 PM CANCHA 2

22 JUNIO, 2023 LA JUVE DE CANDIOTI VS LA MAURINETA 10:00 PM CANCHA 7

D NIGHT

21 JUNIO, 2023 TATA BROWN VS NC NEUMATICOS 8:00 PM CANCHA 7

21 JUNIO, 2023 GÜEMES F.C. VS GYE S.R.L. 8:00 PM CANCHA 8

21 JUNIO, 2023 SACACHISPAS VS MARMOLERIA GRAN MAR 10:00 PM CANCHA 6

21 JUNIO, 2023 LOS PIBES VS VECINAL CENTRO 10:00 PM CANCHA 8

22 JUNIO, 2023 FLETES IVAN VS ARGENTINO (SAN BERNARDO) 10:00 PM CANCHA 8

E NIGHT

21 JUNIO, 2023 PILAR F.C. VS VERDULERIA EL LITO 9:00 PM CANCHA 7

21 JUNIO, 2023 CORINTHIANS DEL NORTE VS ROTI ELI 10:00 PM CANCHA 7

22 JUNIO, 2023 ALL PIE VS BR DISEÑOS F.C. 8:00 PM CANCHA 7

22 JUNIO, 2023 INDIRECTO F.C. VS FERRETERIA GULINO 8:00 PM CANCHA 2

22 JUNIO, 2023 SYC SUBLIMADOS VS BERLIN BARBERIA 10:00 PM CANCHA 1

F NIGHT