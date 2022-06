Se viene la segunda fecha del torneo tradicional en La City

Este sábado 11 de junio se jugará la segunda fecha del torneo tradicional en el complejo La City. En la misma se disputarán 30 partidos y todos comenzará a la 13 horas. Además te mostramos como están las posiciones luego de la primera jornada.

Así se jugará:

CATEGORÍA «A»

EGC CONSTRUCCIONES VS V.H. MUEBLES 2:00 PM CANCHA 2

MARMOLERÍA “GRAN MAR” VS LG SENIOR 3:00 PM CANCHA 2

EL REJUNTE DE FRANCK VS PANADERÍA EL DELEITE 3:00 PM CANCHA 1

ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL VS LA SUB 21 4:00 PM CANCHA 2

LOS VERDUGOS VS METALÚRGICA SANTIAGO 4:00 PM CANCHA 1

NIUPI F.C. VS LOS DISTINGUIDOS 5:00 PM CANCHA 1

CATEGORÍA «B»

PANADERÍA BRISA VS LA GALGONETA 1:00 PM CANCHA 8

ALIANZA F.C. VS INTER DEL GORDO ALEGRE 2:00 PM CANCHA 8

LOS JAGUARES VS LOS TIGRES 3:00 PM CANCHA 8

LOS PATADAS AL TOBILLO VS PICO Y PALA 3:00 PM CANCHA 7

LOS PIMIENTOS VS LA MANUCHO F.C. 4:00 PMCANCHA 8

BARBERÍA B&R F.C. VS TERCER TIEMPO 5:00 PM CANCHA 8

CATEGORÍA «D»

CHS MECANICA VS HACHAZO F.C. 2:00 PM CANCHA 3

APC VS LOS PIBES 2:00 PM CANCHA 4

AGROVET F.C. VS EL 4 HABILITA 3:00 PM CANCHA 4

ASTON BIRRA VS LA VIOLA 4:00 PM CANCHA 3

LA TRANQUERA VS MAFALDA COPIAS F.C. 4:00 PM CANCHA 4

MANCHESTER LA CITY VS ATLÉTICO CAVOUR 5:00 PM CANCHA 2

CATEGORÍA «E»

TÁCTICO VS ARGENTINOS S.B. 1:00 PM CANCHA 2

LOS DE SIEMPRE VS LOS SIN NOMBRES 1:00 PM CANCHA 4

LAS LATAS VS EYE CORRALON 1:00 PM CANCHA 3

ABERTURAS MI CIUDAD VS PANEDERIA DON JERÓNIMO 5:00 PM CANCHA 7

EL DESCARTE F.C. VS REAL BARRIL F.C. 5:00 PM CANCHA 4

PIZZERIA SAN ANTONIO VS LA RENOLETA F.C. 5:00 PM CANCHA 3