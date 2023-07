Se viene el Primer Torneo Interprovincial de Futsal Femenino

Participarán equipos de Rosario, Santa Fe, Paraná y Esperanza, entre ellos el clásico entre Unión y Colón.

Comienza esta semana un nuevo torneo de Futsal Femenino, otro de los tantos organizados por la Asociación Esperancina de Fútbol de Salón, y esta vez será de orden Interprovincial, como el año pasado les tocó a los varones.

El evento, según pudo explicar el Presidente de la AEFS, Martín Yennerich, se realizará en modalidad todos contra todos a una sola rueda y en diferentes sedes, disputando cada equipo dos partidos por encuentro.

Sedes: Domingo 9/07 Sportivo del Norte (Esperanza)

Domingo 23/07 Rosario

Domingo 30/07 Colón (Santa Fe)

El juego será de 2 tiempos de 20 minutos a reloj parado.

Los puntos se darán de la siguiente forma:

Partido ganado 2 puntos

Partido empatado 1 punto

Partido perdido 0 punto

Yennerich agregó que «Al finalizar las cinco fechas quedaran las posiciones de los seis equipos, jugando el sexto con el quinto (por el Quinto puesto), el cuarto con el tercero (Tercer puesto), el primero con el segundo (por el Primer puesto)».

FIXTURE DEL PRIMER DOMINGO 9/07

Lugar: Sportivo del Norte, Rivadavia y Alem. Esperanza

10:00hs Sportivo vs Colón

11:20hs Unión vs River

12:40hs Cuba Librevs Neuquen

14hs Sportivo vs River

15:20hs Neuquen vs Colón

16:40hs Unión vs Cuba Libre

Segundo Domingo 23/07

Lugar: Rosario

10hs Cuba Libre vs River

11:20hs Colón vs Unión

12:40hs Neuquen vs Sportivo

14hs River vs Colón

15:20hs Unión vs Neuquen

16:40hs Sportivo vs Cuba Libre

Tercer Domingo 30/07

Lugar: Roque Otrino, Colón de Santa fe

10hs Colón vs Cuba Libre

11:20hs Sportivo vs Unión

12:40hs Neuquen vs River

14hs 5to puesto vs 6to puesto

15:20hs 3er puesto vs 4to puesto

16:40hs 1er puesto vs 2do puesto