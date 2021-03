Se suspendió la visita del presidente Alberto Fernández a Rosario

La visita del Presidente de la Nación, Alberto Fernández a la ciudad de Rosario, en el marco de la actividad relacionada con el programa Capitales Alternas, fue suspendida debido al grave estado de salud por el que atraviesa la madre del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti.

A través del equipo de prensa de Nación, se confirmó que la actividad fue suspendida hasta nuevo aviso. Vale recordar que, debido al estado de salud de su madre, el mandatario santafesino ya había tenido que suspender su agenda de trabajo el pasado lunes 8 de marzo por lo que no pudo participar del acto por el día internacional de la mujer.

En esa oportunidad, Perotti había explicado: “Estoy acompañando a mi mamá en una intervención quirúrgica no programada, y hasta que no finalice la operación, no partiré a Buenos Aires, donde tendrá lugar el acto por el Día de la Mujer convocado por el Presidente de la Nación, Alberto Fernández”.

Este jueves 11 de marzo, Fernández y su gabinete federal de trabajo iba a visitar la ciudad de Rosario en el marco de la implementación del plan denominado Capitales Alternas. Según se informó, el mandatario nacional y su equipo de gobierno iban a participar de las actividades con el gobernador Perotti. “En una democracia verdaderamente federal, no hay ciudades chicas y ciudades grandes. Todas son igual de importantes”, habían anunciado en las redes sociales del programa.

Capitales Alternas

Vale recordar que en diciembre del 2020, el presidente puso en marcha en Tierra del Fuego el proyecto de Capitales Alternas, que fue impulsado por el mandatario desde la campaña electoral en 2019, aprobado en el Congreso de la Nación el 12 de noviembre del 2020 y promulgado por el Poder Ejecutivo Nacional el 4 de diciembre último.

Al impulsar la iniciativa, Fernández aseguró que el objetivo es crear una Argentina más federal en la que el poder esté también en el interior del país. Se esperaba que lleguen a Rosario el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; los ministros del Interior, Eduardo de Pedro; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Transporte, Mario Meoni; de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, y de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi; y la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta.