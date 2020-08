Se realizó el Foro de Capital para la Innovación

Esto me pareció muy interesante ya que en Argentina, lo que es networking está bastante subvalorado. Luego en el taller de “Como financiar mi emprendimiento” trabajamos en aprender los recursos y herramientas disponibles para obtener fondeo. También construimos modelos de negocios, flujos de fondos e hicimos investigaciones de mercado. Si bien ya venía trabajando en todos estos temas hace muchos años, me vino muy bien perfeccionar su aplicación a nuestra empresa”, expresó el empresario Maximiliano Isa Pavía, de la startup Tu cuota online.

You may also like