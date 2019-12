Se presentó la llegada de la Selección Argentina de Futsal a Esperanza

En el Salón Blanco de la Municipalidad de Esperanza, se brindó una conferencia de prensa por el lanzamiento del partido del año.

Autoridades municipales junto a representantes de la Asociación Esperancina de Futsal presentaron de forma oficial la llegada de la Selección Argentina de Futsal.

El evento se desarrollará el próximo 15 de diciembre con el arribo del equipo Campeón del Mundo de Futsal, el cual se medirá frente a un combinado regional con jugadores que recién ingresan a esta disciplina desde hace unos pocos meses.

La exhibición del domingo comenzará a las 18:30 en la sede de la Asociación Deportiva Juventud con partidos entre categorías infantiles 2012 que representarán a clubes de la región. Posteriormente será el turno de los Sub18, un amistoso entre colegios secundarios de Esperanza y para finalizar el plato principal, entre los mejores del mundo y los mejores de Futsal Las Colonias.

Las entradas anticipadas tienen un costo de $150 y las mismas se pueden solicitar por teléfono al 3496 502397 (Martín Yenerich) o en las sucursales de la Mutual del Club Sarmiento de Humboldt, nombre que tendrá la Copa en juego por el 30º aniversario de esta entidad. Menores de 12 años entran gratis.

La Asociación Esperancina de Fútbol de Salón quiere agradecer a todos sus jugadores, cuerpos técnicos, clubes y equipos que la conforman, a los sponsors comerciales y entes gubernamentales que los apoyan en ese evento y a las autoridades de la Confederación Argentina de Futsal, la cual confió en ellos para poder traer semejante espectáculo al departamento Las Colonias.

Copa Fin de Año

Ayer domingo se completó la fecha 2 en las zonas 2 y 3.

En primer turno, los locales, Ad Juventud, golearon 15-4 a Sarmiento (H), mientras que los debutantes SAN LORENZO, vencieron al combinado B de Argentino de Franck por 11-3.

Minutos después, en zona 3, el último campeón Argentino Franck A, derrotó 5-0 a Mitre, mientras que el último campeón de copa de Plata Atlético Pilar, cayó con otro conjunto novato, unión progresista, pero que comenzó dulce con 2 triunfos en la zona de la muerte.

Esta semana, en la previa del evento del año, se completará la fase de grupo de las 3 zonas, donde quedarán confirmadas las llaves hacia el Oro, la Plata o el Bronce.

Martes, en AD JUVENTUD

20:30hs SAN LORENZO VS JUVENTUD

22:00hs SARMIENTO VS ARG FRANCK B

Miércoles en Pilar

21:00hs ATL PILAR vs MITRE

22:15hs ARG FRANCK A vs UNIÓN PROGRESISTA

Jueves en San jerónimo

21:00hs SPORTIVO vs DEFENSORES

22:00hs LIBERTAD vs UNIÓN

Prensa Futsal Las Colonias.