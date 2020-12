Se presentó en Esperanza el espacio político “Partido Nuevo”

Se trata de un grupo político que abrirá el debate político local. Ya fueron inscriptos y en los próximos días tendrán una reunión amplia a la que invitan a sumarse a quienes estén interesados. Graciela «Chely» Breques es la presidenta del partido y Pablo Comesatti su asesor legal.

En diálogo con la CSC Radio, Pablo Comesatti aclaró que no tiene “aspiración de participar en las próximas elecciones” porque ya fue concejal desde 2005 al 2009 y luego de 2015 a 2019, y consideró que “hay que darle lugar a gente nueva, que quiere participar y se quiere sumar porque si no siempre se termina trabajando en proyectos personalistas o personales y no en un proyecto de grupo, y eso es lo que nosotros queremos”.

“Vamos en busca de nuevas ideas, nuevos proyectos y buscando que ingrese gente nueva a la arena política, lo que no es fácil. Por eso invitamos a todos aquellos que quieran aportar sus ideas; hay mucha gente que tiene lindos proyectos pero no los ha podido canalizar o no sabe dónde presentarlos, y para eso está este partido nuevo”, explicó.

Agregó que “esta semana se anunció la creación del partido, por la pandemia se trabaja vía zoom y seguramente en la semana habrá una reunión con la gente de la comisión con Graciela ‘Cheli’ Breques como presidenta del partido, Miguel Vargas, un militar retirado de cascos azules, y otras 15 a 20 personas”. “No importa tu ideología si lo que buscás es en bien de la ciudad y tener un proyecto y por eso los invitamos a que los vuelquen, porque además tenemos muchas ideas y proyectos que seguramente en los próximos días se darán a conocer”, definió.

Asimismo, reconoció que “la idea es participar” en las próximas elecciones. “Este es un partido político y como todos vuelca sus ideas y sus objetivos que es plasmarlo en ideas y en cambios. De todos modos estamos lejos y ahora la idea es dar a conocer a la sociedad ideas y proyectos. Queremos hacer algo serio, bien armado y acotar el ámbito de este partido a nivel local”, sentenció.

Al respecto, acotó que “el eje fundamental es la renovación dirigencial, tener nuevas personas como candidatos e ir en contra de las estructuras políticas partidarias tradicionales, lo que no es fácil”.

En ese sentido, dijo que “hay que saber dar un paso al costado, porque hay muchos políticos a nivel local con 12 o 16 años de gestión, y me parece que ya es darle lugar a nuevas generaciones y nuevas personas, y ese es el espíritu que nos lleva adelante. Tenemos muchas ideas y proyectos, y fundamentalmente queremos cambiar un poco la gestión en el ámbito local del gobierno municipal”.

Sobre este punto, analizó que “hay un gobierno municipal paralizado; hay un Estado municipal lo suficientemente grande como para comenzar a analizar un congelamiento de vacantes por un tiempo, los costos que implica la clase política local en cuanto a los costos de salarios para lo cual hay que transparentar un poco la cuestión, porque mucha gente y la gran mayoría de la gente desconoce lo que se gana en el ámbito político de la ciudad y en este momento económico donde se le pide un esfuerzo a toda la ciudadanía hay que acotar un poco ese tema”.

En ese marco también planteó que “hay que analizar la idea de no renovación de los mandatos políticos, lo que llevará a una renovación constante de nuevos dirigentes”. No obstante, reconoció que “es difícil posicionar a una persona nueva, hacerla conocer, y tampoco se logra en dos meses de campaña, es un camino largo llevar a un candidato a ser conocido, posicionarse y ser electo. Pero la sociedad misma está reclamando esto”.

“Es hora de cambiar porque al Estado municipal no lo vemos eficiente, hay obras púbicas paralizadas, el costo de las obras se fue por las nubes, hay muchas cosas paralizadas, una ciudad chata, y ante eso hay muchas ideas que iremos poniendo a consideración de la ciudadanía. Llegado el momento de hablar de candidaturas se verá, porque para eso falta mucho, posiblemente no habrá PASO el año que viene y recién habría alguna presentación de listas en junio o julio, pero estamos lejos y ahora queremos invitar a todos, a que la gente sepa cuáles son nuestras ideas y proyectos”, sentenció.

Respecto del espacio político, dijo que “hay algunas limitaciones: no van a participar en este proyecto personas que estén económicamente vinculadas con la arena política porque necesitamos gente con independencia de criterios y que no sean simples manejadores de fondos públicos, queremos personas totalmente independientes”.

Analizó que “en todos lados hay profesionales de la política, tanto en el oficialismo como en la oposición y en los ámbitos local, provincial y nacional, por eso lo que queremos es abrir un nuevo proyecto, un nuevo campo, una nueva opción para que la gente se sume”. “Yo tengo mi ideología radical de toda la vida y la seguiré teniendo pero reconozco que en mi partido también ha pasado –como pasa en la mayoría de los partidos- el enquistamiento, el no abrir el juego, el perder el norte político de los objetivos que se tienen, y eso hace que la gente se vaya de los partidos, lo cual no es bueno para la sociedad. Este partido está tratando de abrir una puerta y luego se verá qué cosas logra, para que cualquiera pueda participar sin presiones, sin condicionamientos, sin patrones de estancia, en un partido horizontal, donde se pueda hablar todo. El Partido Nuevo es una nueva alternativa para la ciudad, un nuevo espacio abierto a todos los que quieran participar”, concluyó.