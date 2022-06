Se presentó el sitio web “Aves Argentinas” de Martín de la Peña  

Este viernes se realizó la presentación formal del sitio web “Aves Argentinas” alojado en la página web de la Facultad de Ciencias Veterinarias (FCV) de Esperanza, y que recopila el importante trabajo del médico veterinario Martín de la Peña.

En este contexto, De la Peña agradeció el acompañamiento de las autoridades de la facultad, de la gestión anterior a cargo de Humberto Occhi y de la actual a cargo del decano Sergio Parra, así como el trabajo del equipo del área de Informática de la Facultad y la Universidad Nacional del Litoral (UNL).

“Muchas veces uno trabaja y hace cosas pero si no se recibe el apoyo necesario de las instituciones o de arriba queda todo en la nada, entonces se valora que haya gente que entienda lo que uno hace y que facilite las herramientas para hacerlo”, afirmó el profesional.

“En general siempre, a lo largo de todo lo que fui haciendo, recibí muchos apoyos, pero a esta altura recibir esto y que la gente entienda para que llegue a la educación –que es lo que siempre quise- a los chicos, a los maestros para poder comprender lo que es la naturaleza, porque cada vez nos va quedando menos y si no se apuran a entenderla y cuidarla se van a encontrar con que los que sigan viviendo en este mundo van a tener la mitad de las cosas que nosotros vimos”, reflexionó.

En tal sentido, definió que “por eso insisto mucho en la parte educativa y esto es una gran herramienta para la parte educativa”.

“En los libros que yo estudiaba hace muchos años, quienes trabajaban en el tema de la naturaleza hablaban de cosas maravillosas que a mí me parecían imposibles, luego me di cuenta que antes había muchos pájaros, muchas plantas y cuando me tocó andar en campo había muchos menos, y hoy a muchos jóvenes les pasa lo mismo, ven cada vez menos pájaros y plantas de las yo pude ver, porque los estamos haciendo desaparecer, porque los cazan, porque les desaparecen el ambiente o les secan las lagunas y esteros. Por eso el trabajo que uno trata de hacer es que entiendan y cuiden la naturaleza”, planteó.

“Y eso se logra con educación, por eso se están haciendo las reservas que hay que tratar de cuidarlas y darles herramientas a los más jóvenes para que entiendan lo que pasa”, sentenció.

El sitio se puede ver en: https://www.fcv.unl.edu.ar/aves/