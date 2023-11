Se presentaron los 6 libros especiales con los que UNL homenajea a la ciudad de Santa Fe

Fue en el Consejo Superior de la UNL este lunes 27 por la mañana. En este contexto, se firmó el convenio entre UNL y la Municipalidad para la impresión de la serie editorial. Encabezado por el rector Enrique Mammarella y el intendente Emilio Jatón, en el acto se entregaron las distinciones «El Bernegal» a Raquel Chan y a Juan Carlos Hidalgo.



En el marco de la agenda por el 450° aniversario de la fundación de la ciudad de Santa Fe, el Consejo Superior de la Manzana Histórica (Bv. Pellegrini 2750) fue escenario para que la Universidad Nacional del Litoral y la Municipalidad de Santa Fe presenten una serie de seis publicaciones de Ediciones UNL hacen eje en la historia, el presente y el futuro de la capital provincial. Con abordajes desde la historia, arquitectura, política y sociología, las obras son fruto del trabajo colectivo de decenas de docentes investigadores e investigadoras de distintas disciplinas y unidades académicas.

Encabezado por el rector Enrique Mammarella y el intendente Emilio Jatón, el acto de presentación se concretó este lunes 27 en el histórico recinto ubicado en el primer piso del Rectorado UNL. En este contexto, se firmó el convenio de edición que permitirá publicar de manera impresa de esta serie editorial. La ceremonia, además, fue escenario propicio para distinguir con el premio “El Bernegal” a la Dra. Raquel Chan y al Dr. Juan Carlos Hidalgo, primer rector electo de la UNL en este período democrático.

Construir para el futuro

Al tomar la palabra, Enrique Mammarella destacó que se trata de “un día especial por poder poner en presencia de toda la sociedad un hito más del trabajo de la mesa organizada para conmemorar el 450º aniversario de nuestra ciudad, que hace poco más de 104 años permitió la creación de la Universidad Nacional del Litoral”. En este sentido, el Rector remarcó: “este es el producto de una propuesta que nos permitió trabajar con el potencial de la UNL en dos áreas importantes: el patrimonio, en lo que tiene que ver con nuestra arquitectura e historia; y el área social, con la trayectoria que vino creciendo en nuestra ciudad y región, que forma parte de lo que somos”. Luego, añadió que “se trata de un material que ya forma parte del acervo santafesino y se complementará con otros productos de tres instancias participativas, dos de la comunidad universitaria donde docentes, nodocentes, estudiantes y graduados trabajaron sobre lo que podría ser la ciudad de los 500 años; y una instancia similar de la que participaron diferentes escuelas secundarias de la ciudad de Santa Fe, a través de la metodología colaborativa de diálogos estructurados y construcción colectiva de futuro que, creemos, es muy importante para pensar la ciudad no sólo por lo que fue sino por lo que quiere ser con quienes serán parte de ese presente”.

A su turno, el Jatón sostuvo que “las ciudades se construyen entre todos y esto es un claro ejemplo de lo que pasa en Santa Fe. En una jornada especial como la de hoy, no sólo podemos anunciar que vamos a publicar estos seis libros conjuntamente sino que además estamos reconociendo a dos personas destacadas”. En esta linea, agregó: “nuestra ciudad ha pasado por muchas etapas de su vida y ello se ve reflejado a través del paso del tiempo en la historia. Ya no queda nada de nuestro Cabildo pero tenemos Santa Fe La Vieja para mirar cómo fue el nacimiento”.

Los seis títulos

Los libros que componen esta serie editorial son:

“Historias de Santa Fe, de la ciudad moderna a la actualidad”, coordinado por Luciano Alonso.

*Tomo 1: “Vivir Santa Fe. Imágenes y testimonios de la ciudad en el tiempo (vol. 1)”, coordinado por Laura Tornay.

*Tomo 2: “Modernización, desarrollo y conflictos en una capital de provincia”, coordinado por Luciano Alonso.

*Tomo 3: “Problemáticas actuales de Santa Fe. (Re)definiendo el futuro de la ciudad”, coordinado por Hugo Ramos.

“Santa Fe. Historia, arquitectura y paisaje urbano”, coordinado por Cecilia Parera.

“Santa Fe. Mapa de arquitectura”, coordinado por María Martina Acosta.

“Santa Fe, ciudad de dos mundos”, de Javier Aga.

Como parte de la contribución de la UNL a la democratización del conocimiento, los libros se editarán en formato físico y dos de ellos están disponibles para descarga y lectura gratuita en la Biblioteca Virtual de la universidad.

El Bernegal

Durante la ceremonia, la Dra. Raquel Chan y el ex rector Juan Carlos Hidalgo recibieron la distinción municipal “El Bernegal” de manos del intendente Jatón. Sobre este homenaje, Mamarella indicó: “hoy también es un día emotivo porque la Universidad como institución ha recibido ‘El Bernegal’ y también ha posibilitado el reconocimiento a la postulación de dos personas muy importantes para nuestra comunidad: la Dra. Raquel Chan, quien sin dudas en este último tiempo de la democracia es un claro ejemplo de docencia universitaria, de investigación, de formación de recursos humanos, de pelea constante en nuestras aulas y de laboratorios por el crecimiento de la ciencia y la tecnología a favor del país. El otro reconocimiento es para el Dr. Juan Carlos Hidalgo, el primer rector electo tras la vuelta de la democracia, quien ha construido las bases para que esta plataforma que es la UNL hoy pueda crecer y mostrar este crecimiento exponencial y la fuerza que tiene hoy a 40 años de la democracia. Es emocionante y un gran festejo haber podido ser parte de esa nominación, que la ciudad haya aceptado y que estén hoy aquí pudiendo ser reconocidos como parte de esta generación de los últimos 40 años que permite el crecimiento de nuestra universidad, de nuestra ciudad y de nuestra región”. Finalmente, sostuvo que “queremos seguir trabajando en conjunto, no sólo por estos 450 años que pasaron sino, fuertemente, en esa mirada de la ciudad que todos queremos, de nuestro lado la ciudad del conocimiento, del trabajo, de la cultura y del diálogo, conocida como la ciudad cordial”.