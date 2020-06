Se llevaron un horno y anafe de un primer piso sin dejar rastros

El propietario de un taller mecánico ubicado calle Ami Droz al 1.800 al norte de Esperanza se encontró este martes con la faltante de un horno de importantes dimensiones y un anafe. Ambos aún estaban en sus respectivas cajas y no habían sido estrenados y estaban en el primer piso de una vivienda particular que está en construcción.

