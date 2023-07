Se jugó la séptima fecha y tres partidos de la Supercopa BUD en La City

Este martes comenzó la acción en el Complejo La City. En la misma se divide en dos, una es la séptima fecha del torneo nocturno, la otra son tres encuentros de la Supercopa BUD. El jueves se cierra la fecha y se culmina con dos partidos de la supercopa.

La primera semana de julio, arrancó cargadísima, por el torneo nocturno en la «A», gran triunfo de Manos de Tijera sobre La Banda de Franck y es único puntero y se encamina al título. Por otra parte en la «B» Hulk le metió media docena a Demonte y mira a todos desde arriba.

Además por la «C», Plantería Mi Jardín, de la familia Brest aplastó a Malaria y todavía sueña con el ascenso. Mientras que por la «E» tremendo partido entre los dos líderes Roti Eli y Pilar que terminó igualado y ambos siguen en la cima.

Y para que el martes sea completo, se jugó tres encuentros por la Supercopa «BUD», que enfrenta a los campeones de los distintos torneos del nocturno y de los sábados. Por la «E», NC Neumáticos derrotó por 3 a 2 a Rotisería Todo Rápido con la gran figura de Dani Caminos. Mientras que por la «D», La Centraleta le metió 8 a Atlético Cavour en una demostración de buen fútbol. Y por último en la «C» Humboldt FC le ganó a Táctico por 3 a 1. Todos los triunfadores se llevaron la «bellísima» Supercopa BUD. El jueves se jugará dos encuentros, el que enfrentarán por la «B» a Kinesio Center y CHS Mecánica y por la «A» a Expreso Carena y Panadería El Deleite.

Así fueron los resultados y lo que resta:

Martes 4 de Julio

LA VINO TINTO 3 – LA FERMANETA 3

EXPRESO CARENA 4 – APUKA TUR 4

PAIVA F.C. 3 – LA AGRONETA FCA 1

FLETES IVAN 0 – GYE SRL 3

MANOS DE TIJERA 1 – LA BANDA DE FRANCK 0

PANADERIA BRISA 3 – LA PERRADA F.C. 0

AGROVET 5 – INTER DEL SUR 0

SANITARIOS FACHINI 1 – KINESIO CENTER 2

BR DISEÑOS 1 – VERDULERIA EL LITO 2

PARADOR 70 0 – STUDIO SOFT 1

SYC SUBLIMADOS 0 – FERRETERERIA GULINO 3

DEMONTE ARQUITECTURA 1 – HULK GYM 6

LOS PIBES 2 – MARMOLERIA GRAN MAR 1

INDIRECTO F.C. 0 – ALL PIE 4

MALARIA F.C. 4 – PLANTERIA MI JARDIN 7

PILAR F.C. 2 – ROTI ELI 2

Lo que se juega el día Jueves 6 de Julio

CANCHA 2

RIMOR VS TATA BROWN 20 HS

LA VAGONETA VS PARADOR 70 21 HS

CANCHA 3

KINESIO CENTER VS CHS MECANICA 20.30 HS

PANADERIA EL DELEITE VS EXPRESO CARENA 21.30 HS

CANCHA 4

LA RAMADA VS DESPENSA LA LOLY 20 HS

LA ESCARAPELA VS DEPORTIVO GAMBETA 21 HS

CANCHA 5

ZINGUERIA OGGIER VS DISTRIBUIDORA LAS COLONIAS 20 HS

FERRO F.C. VS EL 69 21 HS

GUSMA S.A. VS AGENCIA LA GANADORA 22 HS

CANCHA 6

MI ABUELA MARTA VS HUMBOLDT F.C. 20 HS

VH MUEBLES VS LA FUSION 21 HS

BERLIN BARBERIA VS CORINTHIANS DEL NORTE 22 HS

CANCHA 7

LA JUVE DE CANDIOTTI VS EL MOLINO 20 HS

EL BUEN PIQUE VS ATLETICO CAVOUR 21 HS

SACACHISPAS VS ARGENTINO SAN BERNARDO 22 HS

CANCHA 8

NC NEUMATICOS VS VECINAL CENTRO 20 HS

TEAM PRO VS PALO CRUZ 21 HS

LA MAURINETA VS SUPER MAYO 22 HS

SUPER COPA BUD 🔥🔥🔥

Estos fueron los resultados de la SUPER COPA BUD 🏆

⚽ FINAL CATEGORIA E: NC NEUMATICOS 3 – TODO RAPIDO 2

⚽ FINAL CATEGORIA D: ATLETICO CAVOUR 1 – LA CENTRALETA 8

⚽ FINAL CATEGORIA C: HUMBOLDT F.C. 3 – TACTICO 1

👉 JUEVES 06/07:

⚽ FINAL CATEGORIA B: KINESIO CENTER VS CHS MECANICA 20.30 HS CANCHA 3

⚽ FINAL CATEGORIA A: EXPRESO CARENA VS PANADERIA EL DELEITE 21.30 HS CANCHA 3

