Se jugó la segunda jornada del «Night» en La City

Con muchos goles y grandes encuentros se fue otro jornada a puro fútbol en La City. Como la «paliza» que le dio Atlético Cavour a Super Mayo que aprovechó todas las «ofertas» que le dio la defensa, por la «A». Por otra parte en la «B» La Escarapela ganó, gustó y goleó a Team Pro en un juego bárbaro. Por la misma V.H. Muebles derrotó a La Scaloneta y se recuperó de la derrota de la primera jornada.

Por otra parte, en la «C» Taller Integral goleó a Round UP F.C., párrafo aparte para la gran hinchada que llevan los «chicos» de la «facu», aunque esta vez cayeron ante un buen equipo como lo es Taller Integral.

MARMOLERÍA “GRAN MAR” 2 – LA BANDA DE FRANCK 7

PAPRIKA 1 – DEPORTIVO GAMBETA 2

NC NEUMÁTICOS VS PALO CRUZ

SUPER MAYO 0 – ATLÉTICO CAVOUR 5

16 JUNIO, 2022 CAPRI SILLONES VS SANITARIOS FACHINI 9:00 PM CANCHA 3

INTER DEL GORDO ALEGRE 6 – CASTE BEBIDAS 3

TALLER INTEGRAL 4 – ROUND UP F.C. 1

16 JUNIO, 2022 PARIS SAN FERNÉ VS BERLÍN BARBERÍA 8:00 PM CANCHA 2

16 JUNIO, 2022 LA BOTONETA VS MAYDAY 9:00 PM CANCHA 2

16 JUNIO, 2022 EMPALME F.C. VS FERRO F.C. 10:00 PM CANCHA 3

D NIGHT

GUSMA S.A. 6 – LA MANUCHO F.C. 1

LOCURA 22 F.C. 0 – INDIRECTO F.C. 3

16 JUNIO, 2022 DEMONTE ARQUITECTURA VS MANOS DE TIJERA 8:00 PM CANCHA 4

16 JUNIO, 2022 LA PERRADA F.C. VS GONELLA F.C. 8:00 PM CANCHA 3

16 JUNIO, 2022 PANADERÍA BRISA VS LEO ABERTURAS 9:00 PM CANCHA 4