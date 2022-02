Se jugó de forma parcial la sexta fecha en La City

Este jueves se jugó parcialmente la sexta fecha del torneo Libre. Los encuentros del día miércoles que se suspendieron por las malas condiciones climáticas se jugarán el día lunes 21 de febrero. Además mañana comienza el clásico torneo de los sábado.

Todos los resultados y los que restan:

LIBRE:

GRUPO 1

21 FEBRERO, 2022 LOS JAGUARES VS DEPORTIVO GAMBETA 9:00 PM – CANCHA 3

MAFALDA COPIAS F.C. 4 – NIUPI F.C. 2

VILLA GUILLERMINA 3 – LAUXMANN REVESTIMIENTOS 0

REAL BARRIL 0 – SMART SUPLEMENTOS 3

GRUPO 2

21 FEBRERO, 2022 CAPRI SILLONES VS LA MANUCHO FC 8:00 PM CANCHA 2

21 FEBRERO, 2022 NC NEUMATICOS VS GOMERIA LAUTARO 10:00 PM CANCHA 4

21 FEBRERO, 2022 VH MUEBLES VS BECCHIO AUTOMOTORES 10:00 PM CANCHA 2

JA construcciones 2 – ATLETICO CAVOUR 6

GRUPO 3

21 FEBRERO, 2022 AURELIO VS PAPRIKA 8:00 PM CANCHA 1

BARBERIA B&R F.C. 3 – SUPER MAYO 0

LOS PIMIENTOS 0 – MARMOLERIA GRAN MAR 1

GRUPO 4

21 FEBRERO, 2022 LOS DE SIEMPRE VS BARSA SUR 8:00 PM CANCHA 4

21 FEBRERO, 2022 UNIVERSIDAD SIGLO 21 VS APC 10:00 PM CANCHA 1

21 FEBRERO, 2022 CONSTRUCCIONES J VOGT VS PANDERIA EL DELEITE 10:00 PM CANCHA 3

GRUPO 5

21 FEBRERO, 2022 LA BANDA DE FRANCK VS EL PAYUCA 8:00 PM CANCHA 3

EL MOLINO 6 – TIENDA MURAT 11

LA PELUSA 4 – LA 12 3

EGC Construcciones 0 – Manos de Tijera 0

GRUPO 6

21 FEBRERO, 2022 PRAGA DISTRIBUIDORA VS PALO CRUZ 9:00 PM CANCHA 2

21 FEBRERO, 2022 PICO Y PALA VS EL SPORTING FC 9:00 PM CANCHA 4

21 FEBRERO, 2022 SANITARIOS FACHINI VS REAL BAÑIL 9:00 PM CANCHA 1

CEBOLLITAS 1 – LOS DEL BARRIO ATR 3

FOTOS: @Jonaluraschi