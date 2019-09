Se juegan los cuartos de final del Torneo «Emiliano Sala» de Liga Esperancina

Este domingo desde las 17 se disputarán los cuatro partidos que inician la llave por el trofeo principal. En Esperanza Juventud recibe a Central SC y Unión a Atlético Franck.

Llaves de 4tos de Final Torneo Oficial Emiliano Sala:

Horarios de Comienzo 17:00 hrs.

8 – Asoc. Deportiva Juventud vs 1 – Central SC

7 – Atl. Unión vs 2 – Atl. Franck

6 – San Martín de Progreso vs 3 – JU Humboldt

5 – Social y Deportivo Argentino vs 4 – Defensores del Oeste

Llave de Partidos Supercopa Aberturas Burghi:

Horario de comienzo de los encuentros 17:00 hrs.-

3 – Dep. U. Progresista vs 10 – Sportivo del Norte

4 – Atl. Sarmiento vs 9 – Domingo F. Sarmiento

5 – Belgrano vs 8 – Atl. Pilar

6 – Bme Mitre vs 7 – Atl. Libertad

1 – Unión Sto Domingo ya clasificado a cuartos de final.-

2- San Lorenzo FBC ya clasificado a cuartos de final.-