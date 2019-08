Se juega una nueva fecha de Liga Esperancina con atractivos partidos

Este domingo en Esperanza Mitre recibe a Sarmiento de Humboldt, San Lorenzo a Belgrano de Sa Pereira y Sportivo del Norte a Central San Carlos.

Desde las 14 en tercera división y desde las 15:45 en primera se desarrolla esta tarde una nueva fecha del Torneo «Emiliano Sala» de Liga Esperancina de Fútbol con estos partidos:

Zona Norte:

DF Sarmiento vs SM Progreso; Atl. Pilar vs Boca de Nelson; JU Humboldt vs Unión; Mitre vs Atl.

Sarmiento; Libertad de Nelson vs Juv. Paiva y US Domingo vs Defensores.

Zona Sur:

Argentino de Franck vs Arg. López; San Lorenzo vs Belgrano; Sportivo vs Central SC; U. Progresista

vs AD Juventud e Independiente San Agustín vs Libertad SJN