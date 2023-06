Se juega una nueva fecha de Formativas LEF

Se disputará esta tarde la 13ra fecha del Torneo Oficial de Liga Esperancina para las cuatro categorías. Será en 16 estadios de toda la región.

En Esperanza esta tarde Juventud recibirá a Boca de Nelson por la Zona Norte y por la Zona Sur San Lorenzo a Santa Clara FC y Bartolomé Mitre a Unión de Esperanza.

Fecha 13 – Zona Norte

SAN MARTIN VS ESPERANZA FC

UNION SANTO DOMINGO VS ATL. JUVENTUD LP

SARMIENTO HUMB VS ELISA

DF SARMIENTO VS SPORTIVO

AD JUVENTUD VS BOCA

FB LIBERTAD VS TIRO FEDERAL

ARGENTINO SC JRS VS JUVENTUD U. HUMB

ALUMNI VS SAN LORENZO INI

Fecha 13 – Zona Sur

IND. SAN AGUSTIN VS ATL. FRANCK

SAN LORENZO VS SANTA CLARA

ATL. LIBERTAD VS ARGENTINO SC

BELGRANO VS DEFENSORES

BME. MITRE VS ATL. UNION

ARGENTINO LOPEZ VS CENTRAL SC

DU PROGRESISTA VS ATL. LIBERTAD JUNIOR

ARGENTINO FRANCK VS ATL. PILAR