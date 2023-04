Se juega una nueva fecha de Formativas LEF

Este sábado disputarán la mayor cantidad de partidos de la quinta fecha del torneo de fútbol federado. Habrá choque entre equipos esperancinos con el juego entre San Lorenzo Inicial con Esperanza FC y Unión recibiendo a Defensores del Oeste.

Desde las 14:30 jugarán por la Zona Norte:

SAN MARTIN VS AD JUVENTUD

FB LIBERTAD VS DF SARMIENTO

ARGENTINO SC JRS VS SARMIENTO HUMB

ALUMNI VS UNION SANTO DOMINGO

SAN LORENZO INI VS ESPERANZA FC

JUVENTUD U. HUMB VS ATL. JUVENTUD LP

TIRO FEDERAL VS ELISA

BOCA VS SPORTIVO DEL NORTE

Por la Zona Sur los partidos programados son:

IND. SAN AGUSTIN VS BME. MITRE

ARGENTINO LOPEZ VS BELGRANO

ARGENTINO FRANCK VS SAN LORENZO

ATL. PILAR VS ATL. FRANCK

ATL. LIBERTAD JUNIOR VS SANTA CLARA

ATL. UNION VS DEFENSORES

Además por la quinta fecha el próximo martes disputarán sus juegos Central SC y Argentino de San Carlos desde las 19:15.