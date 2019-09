Se juega una nueva fecha de Divisiones Inferiores

Esta tarde desde las 14 se disputa la jornada ocho del Clausura de Divisiones Inferiores de Liga Esperancina de Fútbol.

Se juega en toda la región la octava fecha del Oficial «Emiliano Sala» correspondiente al Clausura del torneo de categorías formativas de Liga Esperancina de Fútbol.

Desde las 14 estarán jugando en Octava, Séptima,Sexta y Quinta División los siguientes partidos:

Zona Norte: Libertad de Nelson vs JU Humboldt – Unión Esp. vs Alumni – US Domingo vs Bme

Mitre – JU Felicia vs Dep. Elisa – SM Progreso vs Boca – Libertad SJN Jrs vs Atl. Felicia – Juv.

Laguna Paiva vs DF Sarmiento – Atl. Sarmiento vs San Lorenzo.-

Zona Sur: U. Progresista vs Atl. Pilar – San Lorenzo vs Central SC – Arg, López vs Libertad SJN –

Atl. Franck Jrs vs Santa Clara – Indep. San Agustín vs Defensores – AD Juventud vs Atl. Franck –

Central Jrs vs Sportivo – Belgrano vs SyD Argentino.-