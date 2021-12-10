Este sábado 11 de diciembre se juega la última fecha en La City. El Futbol 7 definirá los cuatro campeones y los distintos ascenso y descenso. Luego habrá un receso hasta principio de enero para disputar el torneo nocturno, los días miércoles y jueves.
Así se jugará:
|CANCHA 1
|EGC CONSTRUCCIONES VS LG SENIOR
|14 HS
|SMART SUPLEMENTOS VS LAS COLONIAS
|15 HS
|LOS RAMONES VS INTER DEL GORDO ALEGRE
|16 HS
|CANCHA 2
|PICO Y PALA VS LOS JAGUARES
|14 HS
|BARRILETE COSMICO VS LOS OILEROS
|15 HS
|LA SCALONETA VS PANADERIA BRISA
|16 HS
|CANCHA 3
|LOS DISTINGUIDOS VS TODO RAPIDO
|14 HS
|CAPRI SILLONES VS EL BUEN PIQUE
|15 HS
|GOMERIA LAUTARO VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL
|16 HS
|CANCHA 4
|BECCHIO AUTOMOTORES VS GF SERVICIOS ELECTRICOS
|14 HS
|TERCER TIEMPO VS CAVOUR CITY
|15 HS
|FERRO VS LOS SIN SPONSORS
|16 HS
|CANCHA 5
|MARMOLERIA GRAN MAR VS TINCHO POR SIEMPRE
|14 HS
|PANADERIA EL DELEITE VS V.H. MUEBLES
|15 HS
|METALURGICA FRANCK VS LOS VERDUGOS
|16 HS
|CANCHA 6
|EL REJUNTE DE FRANCK VS EL NIUPU F.C.
|14 HS
|DESPENSA MILAGROS VS BARBERIA B&R
|15 HS
|DELICIAS AL TOQUE VS DESPENSA LA LOLY
|16 HS
|CANCHA 7
|MAFALDA COPIAS VS BIRRA F.C.
|14 HS
|LOS TORITOS VS ASTON BIRRA
|15 HS