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Se juega la última fecha en La City

por hernan
Este sábado 11 de diciembre se juega la última fecha en La City. El Futbol 7 definirá los cuatro campeones y los distintos ascenso y descenso. Luego habrá un receso hasta principio de enero para disputar el torneo nocturno, los días miércoles y jueves.

 

Así se jugará:

CANCHA 1
EGC CONSTRUCCIONES VS LG SENIOR 14 HS
SMART SUPLEMENTOS VS LAS COLONIAS 15 HS
LOS RAMONES VS INTER DEL GORDO ALEGRE 16 HS
CANCHA 2
PICO Y PALA VS LOS JAGUARES 14 HS
BARRILETE COSMICO VS LOS OILEROS 15 HS
LA SCALONETA VS PANADERIA BRISA 16 HS
CANCHA 3
LOS DISTINGUIDOS VS TODO RAPIDO 14 HS
CAPRI SILLONES VS EL BUEN PIQUE 15 HS
GOMERIA LAUTARO VS ADN SEGURIDAD INDUSTRIAL 16 HS
CANCHA 4
BECCHIO AUTOMOTORES VS GF SERVICIOS ELECTRICOS 14 HS
TERCER TIEMPO VS CAVOUR CITY 15 HS
FERRO VS LOS SIN SPONSORS 16 HS
CANCHA 5
MARMOLERIA GRAN MAR VS TINCHO POR SIEMPRE 14 HS
PANADERIA EL DELEITE VS V.H. MUEBLES 15 HS
METALURGICA FRANCK VS LOS VERDUGOS 16 HS
CANCHA 6
EL REJUNTE DE FRANCK VS EL NIUPU F.C. 14 HS
DESPENSA MILAGROS VS BARBERIA B&R 15 HS
DELICIAS AL TOQUE VS DESPENSA LA LOLY 16 HS
CANCHA 7
MAFALDA COPIAS VS BIRRA F.C. 14 HS
LOS TORITOS VS ASTON BIRRA 15 HS

 

POSICIONES

CATEGORÍA A

CATEGORÍA B

CATEGORÍA C

0
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